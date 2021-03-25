AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığından eğitime destek kampanyası. İlk orta ve lise guruplarında dil eğitimi kampanyası başlatan AK Parti İl Başkanlığı öğrencilere ücretsiz dil eğitimi verecek. Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere Avrupa Dil Konseyi Onaylı Sertifika verilecek.

ÜCRETSİZ DİL EĞİTİMİ

AK Parti Kırıkkale il teşkilatında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından etkinlikler hız kazanırken, il teşkilatı eğitime destek kampanyası başlattı. 'Haydi İngilizce Öğrenmeye Gidiyoruz' sloganıyla başlatılan eğitime destek kampanyası kapsamında ilk orta ve lise gurubu öğrencilerine ücretsiz dil eğitimi verilecek. AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ve Kırıkkale'de özel bir yabancı dil kursu işbirliği ile başlatılan eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Avrupa Dil Konseyi Onaylı Sertifika verilecek. Eğitime destek kampanyasını Sosyal Medya Hesabından paylaştığı bir video ile duyuran AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, 'Geleceğimizin teminatı gençlerimizi önemsiyor, onların geleceğe hazırlanmasına destek oluyoruz' ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN GÜÇLÜ TÜRKİYESİ İÇİN

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı olarak ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacak gençlerimizin eğitimlerine son derece önem verdiklerini dile getiren Kaplan "Gençlerimizin geleceğe hazırlanma süreçlerinde onlara destek olabilmek amacıyla ücretsiz dil eğitimi başlatıyoruz. Güçlü Türkiye, eğitimli ve donanımlı genç nesillerin omuzlarında yükselecektir. Geride bıraktığımız 19 yılda ülkemizin bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir konuma gelmesini sağlayan AK Parti, ülkemizin yarınlarda da bölgesinde güçlü ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak kalması için gençlerin eğitimlerine destek oluyor. Kırıkkale İl Teşkilatı olarak bizlerde bu konuda bir adım atmak istedik. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni projelerde gençlerimizle bir arada olacağız." dedi.

DİL KONSEYİ ONAYLI SERTİFİKA

Eğitim Projesinde AK Parti İl Başkanlığı ile proje ortaklığını paylaşan kurs kurucusu Ahmet Uçan, eğitim süresinin her seviye için bir ay olduğunu belirterek proje hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitim programına kayıt yaptıran öğrencilerin derslerin yüzde 90'ına katılma zorunluluğuna dikkat çeken Uçan "Bir aylık eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olacak öğrenciler eğitim programına devam hakkı kazanacak. Program sonunda başarılı olan öğrencilerimize Avrupa Dil Konseyi Onaylı Sertifika vereceğiz" dedi. Pandemi nedeniyle 10'ar kişilik sınıflarla eğitim sürecinin işleyeceğini ifade eden Uçan "Pandemi sürecinde olmamız nedeniyle katılımı sınırlandırmak zorunda kalacağız. Bu nedenle eğitim programının ilk etabında 60 öğrenci kabul edebileceğiz. Proje için AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ve teşkilatına teşekkür ederim" dedi.