Beni Ahmer Devleti nerede ve ne zaman kuruldu? Beni Ahmer Devleti kuruluşu, yıkılışı ve tarihi hakkında bilgiler

Gırnata Emirliği ve Kızıloğulları adı ile de bilinen Beni Ahmer Devleti'nin diğer adının Gırnata Emirliği olma sebebi, bu devletin başkentinin Gırnata olmasıdır. Orta Çağ döneminde var olan Beni Ahmer Devleti, İber Yarımadası üzerinde kurulan son ve aynı zamanda en uzun ömürlü bağımsız İslam Devleti olarak tarihe geçmiştir. Resmi dil olarak Arapça'yı tercih eden Beni Ahmer Devleti 13 ile 15. Yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür.

BENİ AHMER DEVLETİ TARİHİ

Gırnata Emirliği adı ile de anılan Beni Ahmer Devleti, 1232 senesinde kurulmuş ve 1492 senesine kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Kuzey Afrika'yı fetheden Emeviler'in İspanya'ya geçip İslamı yaymaya başlaması ile başlayan İslam Devletlerinin yayılışı Abbasilerin Endülüs Emevi Devletini kurması ile devam etmiştir. İber yarımadası, bu adım ile 781 yıl boyunca Müslümanların kontrolünde kalmıştır.

Zaman içerisinde Müslüman halkın buradaki gücü zayıflamış ve bu durumu fırsat olarak gören Avrupalı Hristiyan halk, Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasına sebep olmuştur. Bu yıkımdan sonra bölgede bazı Müslüman devletçikler kurulur. Kurulan bu devletlerden Beni Ahmer Devleti dışında kalan devletler varlıklarını gösteremez. Beni Ahmer Devleti kuruluşu bu şekilde olmuştur. Hristiyan halka karşı koyabilen Beni Ahmer Devleti başkenti ise Gırnata şehri olarak seçilmiş; bu sebeple Beni Ahmer Devleti, Gırnata Emirliği adı ile de anılmıştır.

BENİ AHMER DEVLETİ NE ZAMAN KURULDU?

Beni Ahmer Devleti nerede kuruldu sorusunun cevabı İber yarımadası olacaktır. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkımı sonrasında dağılan Müslüman halk küçük devletçikler kurmuş, 1232 senesinde Muhammed Bin Ahmer tarafından kurulan Beni Ahmer Devleti ise bu küçük devletler arasında yerini koruyabilen tek devlet olmuştur.

BENİ AHMER DEVLETİ NASIL YIKILMIŞTIR?

Beni Ahmer Devleti yıkılışı, İspanyolların tarihinde görmediği bir vahşet ile olmuştur.

Kendi içlerindeki birliği sağlamayı başaran İspanyol halk, 1462 senesinde Müslüman kesim üzerine akınlar düzenlemeye başlamıştır. Sırasıyla Cebeli Tarık ve Kadiz'i alan İspanyollar daha sonra Müslüman halkı yurttan atmaya çalışır. Bu sırada Müslüman kesim Kuzey Avrupa'daki devletlerden yardım ister fakat istediği yardım gelmez.

Yardımın gelmemesi üzerine Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmer, Osmanlı Devleti'ne bir elçi yollar ve Osmanlı'dan yardım ister. Bu süreçte Osmanlı içerisinde Cem Sultan olayı patlak verdiği için Osmanlı Devleti'nin de Beni Ahmer Devleti'ne yardım etmesi pek mümkün olmamıştır.

Beni Ahmer Devleti'nin son hükümdarı olan Ebu Abdullar Muhammed bin Ahmer, bazı şartlar karşılığında Gırnata'yı Katolik olan Ferdinand'a teslim etmeye mecbur kalır. Bu teslim sonrasında halkı ile Afrika semalarına çekilir. Bu durum ise neredeyse 8 asırdır süren müslümanların İspanya hakimiyetini sona erdirir. Devletin yıkımından önce ve devletin yıkımından sonra kaçabilmeyi başaran pek çok Müslüman, Osmanlı Devleti'ne göçer.

Osmanlı Devleti, 1505 senesinde Kemal Reis'in komutasında bir donanmayı İspanya kıyılarına yollar. Bu sayede zulüm görmeye devam eden Müslümanları kurtarmış olur. Kurtarılamayan Müslümanlar ise, İspanya'da köle olarak İspanyol halkın tarlalarında çalıştırılmıştır. Osmanlı Devleti, İspanya tarafından kurtardığı Müslüman halkı Tarsus, Şam ve Adana etrafına yerleştirmiştir.