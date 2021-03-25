Beytül Hikme nedir? Beytül Hikme'yi kim kurdu, ne zaman kuruldu?

Beytül Hikme, bilgelik evi anlamına da gelmektedir. Dar'ül Hikme ismi ile de bilinen bu akademilerin içerisinde dönemin çok büyük ve ünlü olan din bilginleri, filozofları, matematikçileri ve fizikçileri yetişmiştir. Bu ünlü isimlerin bazıları Harezmi, Sadreddin Konevi ve Muhyiddin İbn Arabi olarak gösterilebilir.

BEYTÜL HİKME NEDİR?

Beytül Hikme, Abbasilerin halifeliği Emevilerden aldığı dönemde Memun ve Harun Reşid tarafından kurulan bir akademi olarak karşımıza çıkar. Beytül Hikme, ilk kurulduğunda bir süre sadece kütüphane olarak hizmet vermiş daha sonra ise bir eğitim merkezi olarak dönemin çok büyük isimlerinin yetişmesine yardımcı olmuştur.

Beytül Hikme'nin kuruluş sürecini hızlandıran iki farklı değişiklik vardır. Bu değişimlerin ilk; halifeliğin Emeviler'den alınıp Abbasilere geçmesidir. İkinci değişim ise Bağdat'ın Abbasi Devleti'nin başkenti haline gelmesidir. Bu sayede Bağdat, tam bir kültür merkezi haline gelmiştir.

BEYTÜL HİKME ÖZELLİKLERİ

Beytül Hikme'nin diğer bir anlamı da "hikmet evi, bilgelik evi" olarak karşımıza çıkar. Beytül Hikme içerisinde Abbasi hükümdarlarının – halifelerinin verdiği emirler ile yabancı dillerden Arapça'ya çevrilen felsefi metinler, ilk kez Beytül Hikme içerisinde bir araya getirilmiş ve Beytül Hikme devasa bir bilgi yuvası haline gelmiştir. Bu dönemde Platon, Aristoteles gibi Antik Yunan filozoflarının yanı sıra Seneca ve Marceluis gibi Romalı düşünürlerin de eserleri Arapça'ya çevrilmiştir.

Beytül Hikme, bir eğitim kurumuna dönüştüğünde sadece felsefe alanında değil; geometri, matematik ve astronomi gibi alanlarda da eğitim vermiştir. Bu sayede 9. Yüzyıl ile 14. Yüzyıl arasında Bağdat'ta birçok islam alimi, din adamı, matematikçi ve astrofizikçi eğitilmiştir. Bu bilim insanlarından birçoğu zaman içerisinde oldukça büyük eserler vermiş ve dünya genelinde tanınmıştır. Aynı zamanda Beytül Hikme içerisinde Hadis, Şiir, Fıkıh ve Kelam dersleri de verilmiştir.

Beytül Hikme, 830 yılında kurulmuştur ve içerisine birçok medrese inşa edilmiştir. Bu medreselerde farklı alanlarda farklı eğitimler veren hocalar bulunmaktaydı. Bir medresede kimya alanında eğitim veren hoca varken bir diğerinde tıp alanında uzmanlaşmış eğitimciler bulunmaktaydı. Beytül Hikme tarihi içerisinde yetiştirilen en önemli ve en tanınmış bilim insanlarından biri de Harezmi'dir. Harezmi oldukça büyük bir matematikçidir ve yazdığı Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine isimli kitabı yıllar boyunca Avrupa'da ders kitabı olarak kullanılmıştır.

BEYTÜL HİKME'Yİ KİM KURDU?

Beytül hikme ne zaman kuruldu sorusunun cevabı 8. Yüzyıldır. 750 senesinde Abbasi hanedanının İslam İmparatorluğu'nun yönetimini Emevi Devleti'nden almasından sonra Bağdat, Abbasi Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmiş ve Bağdat'ta Beytül Hikme yani Bilgelik evi kurulmuştur.

Beytül hikme kurucusu aslında tek kişi değildir. Beytül Hikme, ilk kurulduğunda büyük bir kütüphane olarak yapılmış; zaman içerisinde de oldukça geniş çaplı bir akademi haline gelmiştir. Beytül Hikme'nin kurucuları Harun Reşid ve el – Memun'dur.

BEYTÜL HİKME BİLİM ADAMLARI

Beytül Hikme'de oldukça büyük bilim insanları yetişmiş ve aynı zamanda oldukça önemli bilim insanları ders vermiştir. Bu bilim insanlarından bazıları şunlardır: