Bizans İmparatorluğu kuruluş tarihi, haritası ve özellikleri nelerdir? Bizans İmparatorluğu ne zaman kuruldu, nasıl yıkıldı?

Kavimler Göçü Dünya'nın düzenini değiştiren büyük bir göç hareketiydi. Kavimler Göçü ile birlikte sarsılan Roma İmparatorluğu, yine Kavimler Göçü sırasında Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Roma Devleti varlığını uzun süre koruyamamıştır. Ancak Doğu Roma Devleti sonrasında Bizans İmparatorluğu olarak varlığını sürdürmeye uzun yıllar boyunca devam etmiştir.

BİZANS İMPARATORLUĞU'NU KİM KURDU?

Bizans İmparatorluğu Roma İmparatorluğunun devamı olarak görülebilmektedir. Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü ile Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu ayrılmanın sonrasında Batı Roma yine Kavimler Göçü nedeni ile yıkılmış ancak Doğu Roma varlığını Bizans İmparatorluğu olarak devam ettirmiştir.

Roma'nın ayrılmasının uzun süredir konuşulduğu bir dönemde I. Konstantin tarafından tamamen yeni bir düzene oturan Roma'da, yine I. Konstantin döneminde Hristiyanlık yasallaşmıştır. Bunun yanında I. Konstantin Konstantinopolis'i başkent olarak belirlemiştir.

BİZANS İMPARATORLUĞU NE ZAMAN KURULDU?

Roma İmparatorluğu uzun yıllar varlığını sürdürmüş olan güçlü devletlerden birisidir. Bizans İmparatorluğu ile o dönem kurulan Doğu Roma Devleti'ne verilen addır. Batı Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü nedeniyle yıkılırken imparatorluk nişanelerini Doğu Roma İmparatorluğu'na vermiştir. Bu olaydan sonra Doğu Roma bir diğer adıyla Bizans İmparatorluğu güç kazanmıştır.

Roma İmparatorluğu'nun son yıllarında bölünme düşünceleri giderek güçlenmekteydi. Kavimler Göçü ile de gittikçe güçten düşen Roma İmparatorluğu, 11 Mayıs 330 yılında ikiye ayrılmıştır. Batı Roma sonrasında yıkılırken Doğu Roma varlığını sürdürmüştür. Doğu Roma İmparatorluğu MS. 395 yılında resmi olarak kurulmuştur.

BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ

Bizans Devleti, Romalıların yaşadığı baskıların sonucunda ortaya çıkmış olan bir devlettir. Bu baskılardan korunmak artık bir ihtiyaç haline gelmişti. Bu ihtiyaç için ise İmparatorlğu Roma'dan yakın, korunması daha kolay bir siyasi ve askeri merkez gerekmekteydi. I. Konstantin, bu doğrultuda Konstantinopolis'i kurdu.

Doğu Roma İmparatorluğu, başkent Roma'dan Konstantinopolis yani eski adıyla Bizantion'a taşındıktan sonra Bizans İmparatorluğu olarak anılmaya başlamıştır. Bizans yani Konstantinopolis şehrini yeniden kuran kişi Konstantinus'tur.

Bizans İmparatorluğu Orta Çağ boyunca varlığını devam ettirmiş güçlü bir devlettir. Bizans İmparatorluğu varlığını sürdürdüğü dönem boyunca farklı hanedanlar tarafından yönetilmiştir. Bu hanedanlar:

Theodosius Hanedanı (379-457)

Leo Hanedanı (457-518)

Herakleios Hanedanı (610-711)

İsaurya Hanedanı (717-802)

Frigya Hanedanı (820-867)

Makedon Hanedanı (867-1056)

Dükas Hanedanı (1056-1081)

Komnenos Hanedanı (1081-1185)

Angelos Hanedanı (1185-1204)

Laskaris Hanedanı (1204-1261)

Paleologlar Hanedanı (1261-1453)

BİZANS İMPARATORLUĞU HARİTASI

Bizans İmparatorluğu büyük sınırlar içerisinde hakimiyet sürdürmüştür. Orta Çağ boyunca varlığını sürdüren Bizans İmparatorluğu varlığını sürdürdüğü dönemlerin en güçlü devletlerinden birisidir. Bizans İmparatorluğu coğrafi konum açısından düşünüldüğünde korunmaya çok müsait bir yerde bulunmaktadır. Özellikler Fırat ve Tuna nehirleri ile Suriye'de inşa edilen yapılar, varlığını sürdüren Kırım Karakolu gibi etkenler Bizans İmparatorluğu'nun korunabilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu nedenler Doğu Roma İmparatorluğu'nun Batı Roma'dan daha uzun süre ayakta kalmasının nedenleri arasında görülmektedir.

Bizans İmparatorluğu Balkan yarımadası, kuzeyinde Tuna ve kuzeybatısında Tuna'nın güneydoğusunda kalan Sirium'dan başlayıp İşkodra'nın kuzeyine kadar ulaşan Adriyatik, Pontus ve Doğu psikoposlukları, kuzeydoğusunda Kafkas kıyılarını ve Gürcistan Ovasını, Ermenistan Dağları, Edessa bölgesi ve Fırat'ın kıvrımlarını içerisinde bulunduran geniş bir coğrafyaya sahiptir.

BİZANS İMPARATORLUĞU ÖZELLİKLERİ

Bizans İmparatorluğu'nda taht babadan oğula geçmektedir. Devletin başında genelde İmparator bulunsa dahi zaman zaman İmparatoriçelerin de var olduğu görülmüştür. Kanunlar, büyük davalar ve dini işler senato adı verilen yerde görüşülmektedir.

İmparatorluğun ilk kurulduğu yıllarda devlet, eyaletlere ayrılarak yönetilirken sonradan bu düzen değişmiştir. Bizans ordu sistemi ise ücretli askerlerden oluşmaktadır. Rum Ateşi adı verilen özel bir silahları vardır. Bu silah özellikle başkent olan Konstantinopolis'i korumak için çok faydalı olmuştur.

Bizans zamanında yapılan birçok tarihi eser bulunmaktadır. Günümüzde İstanbul'da var olan tarihi Ayasofya Kilisesi 532 ve 537 yılları arasında Antemus ve İzidor adı verilen mimarlar tarafından yapılmıştır. Yerebatan Sarnıcı, Aya İrini Kilisesi, Hora Kilisesi ve Yaldızlı Kapı eserleri Bizans Dönemi'ne ait olan önemli tarihi eserler arasında bulunmaktadır.

BİZANS İMPARATORLUĞU KAÇ YIL SÜRDÜ?

Bizans İmparatorluğu Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak nitelendirebileceğimiz büyük ve köklü imparatorluklardan biriydi. Uzun yıllar boyunca varlığını sürdüren Bizans İmparatorluğu, birçok tarihi eser de bırakmış ve dünya tarihinde önemli yer kaplamıştır. Bizans İmparatorluğu M.S. 395 yılında kurulmuş ve 1453 yılında İstanbul'un fethi ile son bulmuştur.

Bizans İmparatorluğu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler için, Bizans İmparatorluğu'nun uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmesi ve Bizans İmparatorluğu ile ilgili pek çok bilginin bulunması açısından kolaylık sağlamaktadır. Bizans İmparatorluğu toplamda 1058 yıl boyunca hakimiyetini sürdürmüştür.