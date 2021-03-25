Dadaizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Dadaizm akımı özellikleri, eserleri ve sanatçıları

Dadaizm akımı Avrupa'da yenilikçi olan bir akım olarak 20. Yüzyıl'da ortaya çıktı. 1. Dünya Savaşı'na karşı olarak ortaya çıkan bu akım, zamanın ilerlemesi ile ve yapılan çalışmalar sonucuyla başka ülkelere de yayıldı. Dadaizm akımında dil ve estetik kurallarına uyulmadı. Dilde ise kapalı bir anlatım kullanıldı.
DADAİZM NEDİR?
Dadaizm akımına inananlar bazı şeylerin sürekli olmadığına inanırlar. Akıl ve mantık dışı hareket etmektedirler. Geçmiş dönemlerden gelen geleneklerin üstünü çizmek istediler. Dadaizm akımında "En yüce değerler insan ise, onu özgür bırakalım. Bırakalım ki insanlar kendi yollarını bulsunlar." Anlayışını öne sürmektedirler. Ancak Dadaizm akımı Türk edebiyatında etkili olamamıştır.
DADAİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ
- Aklın bir değeri olmadığını söylerler,
- Hiçbir şeyin gerçekliğine ve doğru oluşuna inanmazlar,
- Sürekli olduğuna inanmazlar,
- Dadaizm akımının sanatçılarının amacı karşı tarafı şaşırtmak oldu,
- Estetiğin değeri onlar için yoktu,
- Biçim, uyak ve kaygı yoktur,
- İsyan ve ümitsizlik vardır.
DADAİZM TEMSİLCİLERİ
- Hugo Ball,
- Marcel Duchamp,
- Emmy Hennings,
- Hans ARP,
- Raoul Hausmann,
- Hannah Höch,
- Johannes Baader,
- Tristan Tzara,
- Francis Picabia,
- Huelsenbeck,
- George Grosz,
- John Heartfield,
- Man Ray,
- Beatrice Wood,
- Kurt Schwitters,
- Hans Richter,
- Max Ernst'tir.
DADAİZM ESERLERİ
- Çeşme – Marcel Duchamp
- Cam Gözyaşları – Man Ray
- Büyük Cam – Marcel Duchamp
- Ubu Imperator – Max Emst
- Shirt Front and Fork – Jean Arp
- 50 cc of Paris Air – Marcel Duchamp
- Primacy of Matter over Thought – Man Ray
- Premier Promenade – Man Ray
- Bisiklet Tekerleği – Marcel Duchamp
- Relief in Relief – Kurt Schwitters
- Katharina Ondulata – Max Emst
- Merzbau – Kurt Schwitters
- Le Violon d'Ingres – Man Ray
- Lee Miller – Man Ray
- Mai 191 – Kurt Schwitters
- Daughter Born Without Mother – Francis Picabia
- Nine malice moulds – Marcel Duchamp
- Bottle Rack – Marcel Duchamp
- Mustache Hat – Jean Arp
- Taze Dul – Marcel Duchamp
- Dada Head – Sophie Taeuber
DADAİZM SANAT ESERLERİ
- Tristan Tzara
- Marcel Duchamp
- Francis Picabia
- Hugo Ball
- Jean Hans Arp
- Hannah Höch
- Spohie Taeuber Arp
- Marcel Janco
- Raoul Hausmann
- Kurt Schwitters
- Suzanne Duchamp
- Beatrice Wood
- Emmy Hennings
DADAİZM SANATÇILARI
- Rene Magritte
- Francis Picabia
- Joan Miro
- Otto Dix
- George Grosz
- Sophie Arp
- Suzanne Duchamp
- Marcel Janco
- Theo Van Doesburg
- Benjamin Peret
- Hans Bellmer
- Christian Schad
- Joan Brossa
- Lito Mayo
- Itay Zalait
- Alice Baily
- Georges Hugnet
- Genco Gülan
- Jeff Wassmann
- Angelika Hoerle