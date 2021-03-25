Ehl-i Beyt kimdir, ne demek? Ehl-i Beyt nedir, kimleri kapsar?

Ehl-i Beyt, ev halkı anlamına gelmektedir ve Hz. Muhammed Ehl-i Beyt'ini çok önemsemiş hatta ölmeden önce İslam alemine bıraktığı en önemli iki emanetten birinin Ehl-i Beyt'i olduğunu belirtmiştir.

EHL-İ BEYT NE DEMEK?

Arapçada "ev halkı" anlamına gelen Ehl-i Beyt ya da Ehlü'l – Beyt, ev sahiplerini, çocuklarını, torunlarını ve yakın akrabalarını ifade etmektedir. Cahiliye Dönemi adıyla da bilindn İslamiyet öncesi dönemde Ehl-i Beyt kelimesi Arap toplumunda bulunan kabilelerin hakim ailesini ifade ederken, İslami dönemden sonra sadece Hz. Muhammed'in ailesi ve soyu anlamına gelecek şekilde kullanılmaya başlamıştır. Ehl-i Beyt terimi daha çok Şiî kaynaklarında "ıtre" kelimesi olarak da kullanılmaktadır.

EHL-İ BEYT NEDİR?

Kur'an – ı Kerim içerisinde de "ehl" ve "beyt" kelimelerini sıklıkla kullanıılmıştır. Kur'an – ı Kerim içerisindeki anlamları tasvir edildiğinde ehl kelimesinin "aynı mekanı paylaşanlar" ve "bir dine ya da peygambere inananlar" anlamında kullanılırken beyt kelimesinin ise "ev", "Allah evi" ve "aile" anlamında kullanıldığı anlaşılmıştır.

EHL-İ BEYT KİMLERİ KAPSAR?

Hz. Muhammed'in "Ehl-i Beyt"ine kimlerin dahil olduğuna dair çeşitli görüşler mevcuttur. Bazı düşünceler Hz. Muhammed'in bütün hanımlarına "Allah'ın selamı üzerinizde olsun ey Ehl-i Beyt!" diyerek onların Ehl-i Beyt'in asıl mensubu olduğunu vurguladığını savunmaktadır.

Bazı düşünceler ise Ehl-i Beyt'e ilişkin ayet Hz. Muhammed'e gönderildiğinde Hz. Muhammed'in Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i abasının altına aldığını ve "Allahım, bunlar benim Ehl-i Beyt'imdir, onları günahlarından temizle!" diye dua ettiğini bu sebeple Ehl-i Beyt'in Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin olduğunu savunmaktadır.

Bu sebeple özellikle Ehl-i Beyt'in kapsamına kimlerin girdiği ve Ehli – i Beyt'in hangi özelliklere sahip olduğu konusunda Şîa ve Ehl-i sünnet alimleri arasında Hz. Muhammed'in ölümünden bugüne kadar süren tartışmalar yaşanmıştır ve hâlâ daha yaşanmaya devam etmektedir.

Şiî alimlerine göre Ehl-i Beyt'in kapsamına Hz. Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin; ayrıca imam kabul edilen diğer dokuz imam girmektedir. Bu alimlere göre Hz. Muhammed'in hanımları, Fatıma dışındaki çocukları ve Hasan ile Hüseyin haricindeki torunları Ehl-i Beyt kapsamına girmemektedir.

Bu düşüncenin aksini kanıtlayan bazı kanıtlar bulunduğu gibi doğru olduğunu ortaya koyan kanıtlar da bulunmaktadır.

Bir kısım Ehl-i sünnet alimleri ise Ehl-i Beyt'in Hz. Muhammed'in bütün çocuklarını, amcalarını ve amcalarının çocukları ile torunlarını kısacası bütün akrabalarını kapsadığını düşünmektedir. Birçok Ehl-i sünnet alimi, bu görüşü destekler.

EHL-İ BEYT'İ NEDEN SEVERİZ?

Ehl-i Beyt sevgisi, birçok hadis-i şerife göre oldukça önemlidir. Hz. Muhammed, İslam aleminden iki şeye özel bir önem verilmesini istemiş ve İslam alemine bırakılan bu iki emanetin mutlak kurtuluşun anahtarı olduğunu söylemiştir. Bahsedilen hadis-i şerif; "Şüphesiz, ben sizin için yerime iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ki, gök ve yer arasında uzatılmış iptir. Ve ailem olan Ehl-i Beyt'im. Bu ikisi Kevser havuzunun başına varıncaya kadar birbirlerinden ayrılamazlar." şeklindedir.