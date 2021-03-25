Empresyonizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Empresyonizm akımı özellikleri ve örnekleri

Duygusal izlenimleri ele alarak karşı tarafa bu hisleri yanstmaya çalışan empresyonizm akımı, Fransa'da ortaya çıkan akımlar arasında yer almaktadır. Bu akım çoğunlukla sanat dalı ile uğraşan kişiler tarafından araştırılıp zamanla ilerlemiştir. Empresyonizm doğadaki görüntülerin insanlarda meydana getirdiği duyguların anlatılmasını da ele almaktadır. Empresyonizm akımının diğer isminin izlenimcilik olmasının nedeni de buradan gelmektedir. Empresyonizm akımı özellikleri konusuna değineceğiz. İşte ayrıntılar…
EMPRESYONİZM NEDİR?
Empresyonizmde amaç bir nesnenin direkt olarak anlatılmasının yerine bir kişide hissettirdiği duyguları ve hislerin ele alınmasıdır. Empresyonizm akımı 19. Yüzyılda resim alanında daha sonralarda ise başka sanat eserlerinde yayılarak kendini ön plana çıkardı. Bu akımda önemli olan nokta, sanatçının kendi iç dünyasında yer alan hisler ve duygulardır. Aynı zamanda empresyonizm akımı edebiyat ve sanatın bir amaca hizmet edemeyeceğini öne sürmektedir. Bu akımın temsilcileri ve savunanları genellikle şiir, piyes ve hikâye alanında eserler üretmektedir.
EMPRESYONİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ
EMPRESYONİZM TEMSİLCİLERİ
Empresyonizmin Resimdeki Temsilcileri
Empresyonizmin Edebiyattaki Temsilcileri
EMPRESYONİZM ESERLERİ
SESLİLER
A kara, E ak, İ al, U yeşil, O mavi
Diyeceğim bir gün gizli doğumlarınızı da:
Karanlık koylara, kara sineklere benzer A,
O amansız pis kokular üstünde fır dönerler.
Kır çiçeği, buhar, çadır beyazlığında E'ler,
Benzer dik buzullar mızrağına, ak krallara;
Gülüşüne İ, güzelim kızıl dudakların, kana,
O pişman sarhoşluklar içindeki, o öfkeler.
Çevreler U, yeşil denizlerin çalkantısı,
Sessizliği onca otların, yüz kırışıklarının
Bastığı simyanın geniş alınlara damgasını;
Kutsal Borazan O, yaban çığlıklar, gürültüler,
Meleklerden, acunlardan geçmiş sessizlikler
– Sen ey Omega, ey o mor ışığı Gözlerinin!
Güz Günü
Tanrım, tam zamanı. Ne görkemliydi yaz.
Düşsün günışığına gölgen
Ve rüzgâr okşasın çayırları.
Yetişsin buyruğunla güz meyveleri de;
Eriştir erginliğe, bağışla,
Birkaç sıcak gün daha; ve son tadı
Akışsın keskin şaraba.
Yuva kurmaz artık, yurtsuz olan.
Yalnızdır, yalnız kalır uzun zaman:
Uykusu kaçar, okur, sarılır mektuplara ve yeniden
Dolaşır durmadan tedirgin
Dökülürken yapraklar yollara.
EMPRESYONİZM SANATÇILARI