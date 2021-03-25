Fütürizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Fütürizm akımı özellikleri ve örnekleri

Fütürizm akımı modern sanat ve toplumsal hareketlerin akımı olarak anılmaktadır. Fütürizm akımında birden çok alanda eserler ortaya çıkarılmıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse resim, seramik, heykel, grafik tasarım, edebiyat, tiyatro, müzik gibi sanatın çeşitli alanlarında fütüristik eserlerden söz etmek mümkündür. Bir İtalyan fenomeni olarak bilinen fütürizm akımındaki amaç modernliği savunmaktır. Bu akım aynı zamanda geçmiş dönemdeki değerleri ve gelenekleri reddederek yeniliği ele alır.
FÜTÜRİZM NEDİR?
Fütürizm akımı geçmiş dönemlerden gelen değerlerin ve geleneklerin reddedilmesini savunun bir akımdır. Aynı zamanda birçok akımın etkisinde kalarak kendini geliştirerek diğer akımlarında gelişmesine öncü olan bir akımdır. Fütürist sanatçılar ise yaşadığımız evrenin aslında bir değişime uğrayarak var olduğunu düşünmüştür. Geçmiş dönemlerde bulunan sanat ve akımları olmamış sayar. Fütürizm akımının Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri arasında yer alan Nazım Hikmet, İtalya'da olduğu dönem içerisinde bu akımdan etkilendi. Bu akımın üzerine eserler çıkardı. Fütürizm akımının en önemli özelliği taşıyan eserlerden biri ise "Makinalaşmak İstiyorum" adlı eserdir. Çünkü bu eserde kurallar söz konusu değildir. Fütürizmin kurucu olan Marinetti Avrupa'da yer alan birçok sanatçıyı bu akıma sürükleyerek eserler yazmasına neden oldu.
FÜTÜRİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ
FÜTÜRİZM TEMSİLCİLERİ
FÜTÜRİZM ESERLERİ
Makinalaşmak İstiyorum!
Trrrrum,
Trrrrum,
Trrrrum!
Trak tiki tak!
Makinalaşmak istiyorum!
Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!
Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum!
Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,
Damarlarımda kovalıyor oto-direzinler lokomotifleri!
Trrrrum,
Trrrrum,
Trak tiki tak
Makinalaşmak istiyorum!
Mutlak buna bir çare bulacağım
Ve ben ancak bahtiyar olacağım
Karnıma bir türbin oturtup
Kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!
Trrrrum
Trrrrum
Trak tiki tak!
Makinalaşmak istiyorum!
FÜTÜRİZM SANATÇILARI