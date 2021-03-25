Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile birlikte hibrit eğitim modeli hakkında sorgulamalar da başladı. Geleneksel eğitim metodunun online eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi anlamına gelen hibrit eğitim modeli nedir, ne demektir? Hibrit eğitim modeli nasıl oluyor?

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.