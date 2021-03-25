İshak Paşa Sarayı Nerede, Hangi İlimizdedir? İshak Paşa Sarayı Ne Zaman, Hangi Padişah Döneminde Yapıldı?

Osmanlı ve Selçuklu mimari etkilerine ek olarak Avrupai Barok mimarisinin etkileri de görülen İshak Paşa Sarayı anıtsal taç kapıları, haremi, selamlığı, cami ve yüzlerce odası ile Topkapı Sarayı'na eşdeğer bir ihtişama sahiptir. Saray, tarih ve sanat yönünden önemli bir yere sahiptir.

İSHAK PAŞA SARAYI NEREDE?

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin en önemli yansımalarına sahip olan İshak Paşa Sarayı farklı kültürlerden izler taşımaktadır. Doğudaki mimari eserlerden birini ziyaret etmek isteyen binlerce kişi her yıl İshak Paşa Sarayı hangi ilimizde sorusunu sormaktadır. İshak Paşa Sarayı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde ve Yukarıtavla mahallesinde bulunmaktadır. İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu şehir olan Ağrı'ya varan turistler Doğubeyazıt ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte sadece 15 dakikada saraya ulaşabilirler.

İSHAK PAŞA SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

İshak Paşa Sarayı yapımına 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanmış ve aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa tarafından 1784 yılında tamamlanmıştır. Yapımı yaklaşık olarak 99 yıl süren sarayda Ahıskalı ustalar çalışmıştır. Doğu-Batı yönünde yaklaşık 7 bin 600 metrekarelik bir alan üzerine oturtulmuş olan İshak Paşa Sarayı günümüzde müze olarak ziyaret edilebilmektedir.

İSHAK PAŞA SARAYI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE YAPILDI?

Osmanlı Dönemi Lale Devrine ait önemli eserlerden biri olan İshak Paşa Sarayı hakkında pek çok kişi İshak Paşa Sarayı'nı kim yaptı sorusunu sormaktadır. Saray, İshak Paşa ve Çolak Abdi Paşa tarafından Sultan I. Abdülhamid döneminde yaptırılmıştır.

İSHAK PAŞA SARAYI HİKâYESİ

Topkapı Sarayı'nın ardından yapılmış en ünlü saray olan İshak Paşa Sarayının içerisinden Ağrı Dağının görünmüyor oluşunun ardında bir hikâyenin yattığı rivayet edilir. Rivayete göre bir paşa ve çobanın birine âşık olan kızı vardır. Çobana kör kütük âşık olan paşa kızı yemeden içmeden kesilip her gün Ağrı Dağı'nın eteklerine bakıp çobanı izler. Duruma çok öfkelenen paşa ustaları çağırır ve "bana hiçbir yerinden hiçbir dağı görmeyecek bir saray yapın" diye emreder. Bunun üzerine ustalar hiçbir dağ görünmeyen bir alan bulup İshak Paşa Sarayını inşa ederler.

İSHAK PAŞA SARAYI ÖZELLİKLERİ

Aynı zamanda "Bey Kalesi" olarak da bilinen İshak Paşa Sarayı içerinde 116 oda bulunur. İçerisinde harem, harem odaları, aşevi, hamam, toplantı salonları, eğlence yerleri, mahkeme salonu, cami, çeşitli hizmet odaları, oturma odaları, uşak ve seyis odaları, muhafız koğuşları, cezaevi, erzak depoları, cephanelik, tavlalar, bodrum katlarında çeşitli hizmet odaları mevcuttur. Zamanın en modern ve ileri anlayışı ile yapılmış olan Saray dünyada kalorifer sisteminin kullanıldığı ilk saraydır.