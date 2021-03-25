Kübizm nedir, eserleri ve temsilcileri nelerdir? Kübizm akımı özellikleri ve örnekleri

Empresyonizme karşı tepki olarak ortaya çıkan kübizm akımı daha çok görsel nitelikli olup resimler üzerinde anlatım sağlamaktadır. Kübizm akımında resim ve edebiyat alanında analiz sentez metodu ele alınırken yeniliklere de açıktır. Aynı zamanda Kübizm akımı kendi içinde iki farklı grup altında incelenmektedir. Bunlar; analitik Kübizm ve Orphic'dir.
KÜBİZM NEDİR?
Kübizm akımı 19. Yüzyıl sonlarında 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir akımdır. Kübizm ilk ortaya çıktığı dönemlerde resim alanında kendini gösterdi. Bu akımın zaman içerisinde gelişmesi ile birlikte başka sanat dallarında da ön plana çıkmayı başardı. Bu sanat dalları arasında şiir de yer almaktadır. Kübizm sanatçıları geçici anların dışında birçok insan ve eşyanın özünü ve gizli taraflarını ele almaktadır. Ele aldıklarını konuyu ise tek yönlü olarak değil üç boyutlu olarak algılanıp görülmek isterler. Kübizm akımında üç boyutluyu ele alacak olursak örneğin; bir kadının sadece dış görünüşünü değil kalbinden, zihninden geçen isteklerini ve hayallerini de aynı tablo üzerinde anlatmayı hedeflerler. Kübizm akımındaki amaç yapılacak olan anlatımın daha canlı kılınmasıdır. Bunun içinde duyguları ve olayları birbirine katarak anlatım yapılır. Kübistler bilim yolu değil sanat yolu ile hareket etmeyi tercih ederler. Kübizm akımına göre empresyonizm gelip geçici olanların tasviridir. Ancak kübizm devamlılık sağlayan ve değişmeyen şeyleri ele almayı tercih eder. Yaklaşık 1910 senesinde empresyonizme tepki olarak çıkan kübizm akımı 1913 senesinde edebiyata dahil olmuştur ancak 1914 senesinde ise edebiyat alanındaki önemini kaybetmiştir.
KÜBİZM ESERLERİ
Avignonlu Kızlar – Pablo Picasso
Guernica – Pablo Picasso
Ağlayan Kadın – Pablo Picasso
Mandolinli Kız – Pablo Picasso
Hazeranlı Natürmort – Pablo Picasso
Ambroise Vollard Portresi – Pablo Picasso
L'Estaque'de Evler – Georges Braque
Cubist Self Portrait – Salvador Dali
Picasso Portresi – Juan Gris
Büyük Çıplak- Georges Braque
Keman ve Mum – Georges Braque
Ayna Karşısındaki Kız – Pablo Picasso
Keman ve Sürahi – Georges Braque
Rüya – Pablo Picasso
Ma Jolie – Pablo Picasso
Banyo Yapanlar – Paul Cezanne
Dora Maar'ın Portresi – Pablo Picasso
Motherhood Angelina and the Child Diego – Diego Rivera
Meyve Tabağı ve Bardak – Georges Braque
Şişe ve Balıklar – Georges Braque
Yelpazeli Kadın – Pablo Picasso
Senecio – Paul Klee
Ben ve Köy – Marc Chagall
Gri Ağaç – Piet Mondrian
Pencereden Paris – Marc Chagall
Kırmızı Koltuk – Pablo Picasso
Kürk ve Şapkalı Kadın – Pablo Picasso
Yedi Parmaklı Otoportre – Marc Chagall
Oturan Kadın – Pablo Picasso
Kore'de Katliam – Pablo Picasso
Chicago Picasso – Pablo Picasso
Yeşil Kemancı – Marc Chagall
KÜBİZM TEMSİLCİLERİ
İşte, kübizm akımının temsilcileri:
KÜBİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ
KÜBİZM SANATÇILARI
Kübizm sanatçıları dendiğinde akla gelen ilk isim Pablo Picasso iken bu ismin dışında birçok kübizm sanatçısı yer almaktadır. İşte, kübizm sanatçıları:
KÜBİZM ÖRNEKLERİ
Bir taç beni yapar
Ziyaret edilen tüm şehirlerden
Londra Madrid Paris
Roma Napoli Zürih
Ovalarda ıslık çalarlar
Yosun kaplı lokomotifler
Burada kimse bulamadı
Gezilen tüm nehirlerin
Kendime bir kolye yapardım
Amazon, Seine
Thames Ren Nehri
Yüz bilge tekne
Kanatlarını katladıklarını
Ve yetim denizci şarkım
Plajlara veda etmek
Ay-José Juan Tablada
Kara gece denizdir
Bulut bir kabuktur
Ay bir incidir.
Juan Gris (Jose V. Gonzalez)
Bir gece ıslık çaldın, kaydı
Hala hayatlar, gizli gitarlar
Boru ve mandolin yayları,
Yüz ve yüz arasındaki boşluklar.
Oturan bir kadının gözlerinde
Paris'i monokromunda hayal ediyorsun,
Müzik, ressamlar ve şiir
Ve parçalı gri konutları.
Pencerelerden kırıldın
Kesik kağıt üzerinde gri ve koyu sarı,
Menteşeleri katlayarak hacim verdiniz.
Manuel Machado'nun dizelerine dikkat ettin,
Kimsenin onları "Ruh" ların dan çıkarmasına izin vermeyin.
Kaçmış bir adamın savaşını başlattın.