MEB 2021 AÖL sınav giriş ekranı! Açık Lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılır, 2. sınavlar ne zamana kadar devam edecek?

Açık lise AÖL sınav giriş ekranı ile bugün 2. Dönem sınavları online sistem üzerinden başlıyor. Öğrenci bilgileriyle beraber AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yapan öğrenciler sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılım sağlıyor. Öte yandan sabah saatlerinden bu yana "AÖL online sınav girişi nasıl yapılır, 2. Dönem sınavları ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. MEB ile AÖL sınav giriş ekranı 29 Mart tarihine kadar Açıköğretim öğrencilerinin erişimine açık olacak.

AÖL SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR, AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Açıköğretim lise sınavları belirtilen tarihler aralığında online sınav sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler kendilerine atanan dersleri yine belirlenen tarih aralığında sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Bu noktada öğrenciler sabah saatlerinden itibaren sınavlara giriş yapmaya başladı. AÖL sınav giriş ekranına dair detaylar MEB tarafından duyurulmuştu.