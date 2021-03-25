MEB AÖL online sınav girişi ekranı 2021 burada: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

MEB AÖL online sınav girişi ekranı, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır soruları on binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. MEB açıklamasına göre; çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi kararı alınan sınavlar 25 Mart bugün itibarıyla başlarken öğrencilere kendilerine atanan her bir ders için 25 dakika süre veriliyor. Bu kapsamda "Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır, AÖL sınavları ne zaman bitiyor?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. MEB AÖL sınav giriş ekranı için Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yapıyor.
Yapılan açıklamada AÖL sınav giriş ekranı 29 Mart tarihine kadar Açıköğretim öğrencilerinin erişimine açık olacağı bildirilirken sınavlarda her bir soruda dört seçenek olacağı ifade edildi. Kişiler öğrenci bilgileriyle beraber AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılım sağlayacak. Sınav sistemi dört günlük sürecin ardından erişime kapanacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı:
'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır..