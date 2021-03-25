MEB AÖL online sınav girişi ekranı 2021 burada: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 25.3.2021 20:21 Son Güncelleme: 25.3.2021 20:22

2021 burada: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

MEB AÖL online sınav girişi ekranı: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖL sınav girişi nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, öğrencileri, bugün itibariyle başlayan AÖL online sınav süreci ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden girişlerini gerçekleştirmeye başladı. Alınan karar doğrultusunda bu dönem ikinci sınavların da aynı şekilde belirli tarih aralığında online olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. AÖL sınav girişi nasıl yapılır, 2. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları bu noktada binlerce açık lise öğrencisinin de gündemindeki yerini aldı. Açık öğretim Lise AÖL online sınav girişi için öğrenci bilgileri ile sisteme giriş sağlanıyor.

, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL sınav girişi nasıl yapılır soruları on binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. MEB açıklamasına göre; çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi kararı alınan sınavlar 25 Mart bugün itibarıyla başlarken öğrencilere kendilerine atanan her bir ders için 25 dakika süre veriliyor. Bu kapsamda "Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır, AÖL sınavları ne zaman bitiyor?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. MEB AÖL sınav giriş ekranı için Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yapıyor.

MEB İLE 2021 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İLE AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamada AÖL sınav giriş ekranı 29 Mart tarihine kadar Açıköğretim öğrencilerinin erişimine açık olacağı bildirilirken sınavlarda her bir soruda dört seçenek olacağı ifade edildi. Kişiler öğrenci bilgileriyle beraber AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılım sağlayacak. Sınav sistemi dört günlük sürecin ardından erişime kapanacak.

MEB AÖL online sınav girişi ekranı: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı:

'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak."

MEB AÖL online sınav girişi ekranı: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

MEB AÖL online sınav girişi ekranı: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

MEB AÖL online sınav girişi ekranı: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

MEB AÖL online sınav girişi ekranı: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır..

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MEB AÖL online sınav girişi ekranı 2021 burada: AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim lise AÖL sınav girişi nasıl yapılır?
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