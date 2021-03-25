Mukan Kağan kimdir, hangi devletin hükümdarıdır? Mukan Kağan dönemi ile ilgili bilgiler

Mukan Kağan 555-572 yılları arasında hüküm süren Devleti'ne karşı önemli başarılar elde eden hükümdarlardan biridir. Cücen Devletini ortadan kaldırarak Doğuda kitanları kuzeyde ise Kırgızları hakimiyeti altına almıştır. Aynı zamanda Tsi (chi) hanedanını da baskı altında tutmuştur. Amcası İstemi Yabgu'nun harekâtlarına karşı Çin'den yardım isteyen maveraunnehir devleti ve Akhun Devleti'ne Çin askeri desteğini önlemiştir. 568 yılında Şansi'deki Tsi başkenti Tsin-Yang'ı muhasara etti ve Çin hakanı Mukan Kağan'ın kızı ile evlendi. Mukan Kağan'ın kızı ise Çin imparatoru ile evlendiği için ülkenin imparatoriçesi oldu. Mukan Kağan da bu evliliği kullanarak Çin'in zenginliklerinin kendi ülkesine akmasını sağladı. İşte Mukan Kağan hakkında merak edilen detaylar…

MUKAN KAĞAN KİMDİR?

Mukan Kağan'ın başarılı hükümdarlığı Çin kaynaklarında yer almaktadır. Sert ve heybetli bir görünüme sahip, yüzü geniş, kudretli hitap etmesini iyi bilen gerektiğinde barışçıl fakat genelde de sert ve tavizsiz siyaset izleyen biri olarak tabir edilmektedir. Mukan Kağan sorunlu bir dönemde halkının başına geçerek yeni kurulan devleti korumak amacı ile sert davranışları ile dikkat çekmiştir. Doğuda yükselmeye başlayan Kitan gücünü kırarak bozkırdaki Göktürk egemenliğinin pekişmesini sağladı. Ayrıca Mukan Kağan döneminde devlet o güne kadar ki en haşmetli çağına ulaşmıştır.

MUKAN KAĞAN HANGİ DEVLETİN HÜKÜMDARIDIR?

Mukan Kağan Doğu Göktürk Devleti'nin hükümdarıdır. Mukan kağan ya da Bağan Kağan olarak da bilinmektedir. Mukan Kağan'ın babası Bumin Kağan'dır ve İssik Kağan'ın küçük kardeşidir. Hükümdarlığı esnasında Göktürk Devleti en güçlü devrini yaşamıştır. Mukan Kağan genç amcası İstemi Yabgu İle birlikte yeni kurulmakta olan Göktürk Kağanlığı'nın çalkantılarla sarsılmasını önleyerek, devleti en iyi şekilde yönetmiştir. Mukan Kağan 572 yılında vefat etmiştir.

MUKAN KAĞAN DÖNEMİ

Mukan Kağan ülkeyi amcası İstemi Yabgu ile yönetmiştir. Devletin en güçlü dönemi Mukan Kağan döneminde yaşanmış olup Avarlar ise siyasi olarak etkisiz hale getirilmiştir. Mukan yönetimi altındaki devletler Batı Topa ile ittifak edip Tibetlileri ve Moğolları yenerek topraklarını genişlettiler. 557 yılında Batı Topa İmparatorluğunun yıkılmasının ardından devletin kalıntılarına Göktürkler katıldı. Topa İmparatorluğu bu dönemde tarih sahnesinden silinerek Türk topluluklarına karışmıştır. İstemi Yabgu Şişe devletin batı kanadını yönetiyordu. İpek Yolu'nu elinde bulunduran Akhunlara karşı Sasanilerle iş birliği yaparak Akhun Devleti'nin yıkılmasını sağlamıştır.

Bizans'ın Göktürk Devleti'ne elçilik heyeti göndermesinin ardından iki devlet arasında ittifak kurulmuştur. (Tarihte Türk-Bizans ilişkileri Göktürkler Dönemi'nde başlamıştır. İstemi Yabgu'nun Bizans'a gönderdiği elçilik heyeti Orta Asya'dan Bizans'a giden ilk Türk elçilik heyetidir.) Bu ittifak sonucu ise iki devlet Sasanilerle mücadele etmiş ve İpek Yolu üzerindeki Sasani engelini ortadan kaldırmış aynı zamanda da Sasanilerin zayıflamasına neden olmuşlardır.