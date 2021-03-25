Murphy Kanunları nedir, ne işe yarar? Murphy Yasaları gerçek mi, nasıl ortaya çıktı?

Amerikan Hava Kuvvetleri'nde roketler üzerine çalışan mühendislerden biri olan Edward Murhpy, 1949 yılında ivmelenmenin insan bedeni üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere yapılan bir deneyi yürütmüştür. Bu deney kapsamında, John Stapp adında bir gönüllü sesten hızlı giden bir roketin içine oturtulmuştur. Stapp'in üzerine ise ölçüm aletleri bağlanmıştır. Ölçüm aletlerinin kablolarını bağlayan kişi bunları ters bağladığı için, ölçüm sağlıklı olarak gerçekleştirilememiştir. Yaşanan bu talihsizlik üzerine mühendis Murphy, ters gitme ihtimali olan her şeyin muhakkak ters gideceğine dair sözler söylemiştir. Murphy'nin yaşanan talihsizlik karşısında belki sitem, belki de espri olarak söylediği bu sözler, kimilerine göre söz konusu deneyde denek olarak yer alan John Stapp tarafından, kimilerine göre ise mühendis Murphy'nin iş arkadaşları tarafından "Murhpy'nin Kanunu" olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın ardından, olumsuzlukların yüksek ihtimal olduğuna dair varsayımlar mühendislik alanında çalışanlar arasında yaygınlaşmıştır. Daha sonrasında hem mühendis Murphy tarafından, hem de toplumda birçok kişi tarafından geliştirilerek, popüler kültürün bir unsuru haline gelmiştir. Hayatta bazı şeylerin olumsuz gitme olasılığının her zaman daha yüksek olduğuna dair varsayımlar içeren Murphy Kanunları, Murphy'nin yaptığı bu deneyden sonra şekillenerek yaygınlaşmıştır.

MURPHY KANUNLARI GERÇEK Mİ?

Murphy Kanunları, mühendis Murphy'nin ivmelenme deneyinde kabloların yanlış bağlanması sonucunda deneyin sonuçsuz kalması üzerine belki espri olsun diye, belki de sitem etmek amacıyla söylediği sözler üzerine şekillendirilmiş ve toplumda yaygınlaşmıştır. Bu kanunlar elbette bilimsel gerçeklere dayanmaz. Daha çok popüler kültür içinde, yaşamda olumsuz durumların gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair varsayımlar olarak gelişmiş olan Murphy Kanunları, gerçek kanunlar olmaktan çok yaşamda başımıza gelen olumsuzlukları batıl bir inanışla anlamlandırma işlevi görür. Trafikte seyir halindeyken kullandığımız şeridin tıkanması ve diğer şeritlerin akıcı olması durumunda Murphy Kanunları'nı aklımıza getirerek, bu olumsuzluğu gündelik yaşam içinde kaçınılmaz olduğunu düşünürüz. Gündelik yaşamda sürekli olumsuzluklar yaşadığımız için, bu olumsuzluklara bilimsel gerçekliği olmasa da bir açıklama çerçevesi getiren Murphy Yasaları popüler kültürün önemli bir unsuru haline gelmiştir.

MURPHY KANUNLARI NE İŞE YARAR?

Murphy Kanunları adıyla gündelik yaşamda karşılaşabileceğimiz birçok olumsuz duruma batıl bir açıklama çerçevesi sunan varsayımların tamamının altında, bir işin gerçekleşmesi için birden fazla ihtimal varsa ve bu ihtimallerden biri kötü sonuçlara yol açacaksa, mutlaka kötü sonuçlara yol açacak olan bu ihtimalin gerçekleşeceğine dair temel varsayım yatar. Murphy Kanunları, olumsuz durumların gerçekleşme ihtimali varsa bunların mutlaka gerçekleşeceğine dair karamsar bir yaklaşım veya olumsuz durumlara batıl bir açıklama çerçevesi sunan varsayımlar bütünü olarak görülebilir. Ancak Murphy Kanunları'na başka bir bakış açısıyla yaklaşılacak olursa, bunları günlük yaşamda işe yarayabilecek kanunlar olarak kullanabiliriz. Hataların ve olumsuz durumların gerçekleşmesine engel olmak için tedbirli olmak amacıyla bu kanunlara başvurabiliriz. Yapacağımız tüm işlerde, olumsuz durumların gerçekleşme ihtimalinin her zaman için farkında olursak, bu ihtimallerin önüne geçmek için tedbirli davranacağımız muhakkaktır. Murphy Kanunları'nda söylendiği gibi, olumsuz durumların gerçekleşme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmak, pratikte işlevsel olarak tedbirli olmamıza katkıda bulunacaktır. Herhangi bir işe başlamadan önce, hangi durumlarda olumsuz sonuçlarla karşılaşacağımızı daha iyi hesaplayarak, olumsuz durumları olabildiğince azaltabiliriz.

MURPHY YASALARI

İşte Murphy yasalarından bazıları: