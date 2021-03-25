ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Gözler 2021 MSÜ sınav yerleri/sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!

Başvurularını belirtilen tarihlerde tamamlayan adaylar MSÜ sınav yerlerinin açıklanması için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan sınava binlerce aday katılım gösterecek. Sınavda adaylara 135 dakika süre tanınacak ve pek çok alandan soru yöneltilecek. Bu noktada; MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte o bilgiler!
ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. MSÜ sınav giriş belgesi açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Adaylar, giriş belgelerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulayabilecekler.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.
Söz konusu sınav için giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2021 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?
MSÜ 2021 sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak sınavda adaylara 135 dakika (İki saat 15 dakika) süre tanınanacak.
MSÜ SINAVI KAPSAMI
MSÜ sınavı kapsamında adaylara Türkçe ve Matematik derslerinden 40'ar soru Sosyal Bilimler dersi kapsamında Tarih'ten 5, Coğrafya'dan 5, Felsefe'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri'nden 5 soru olmak üzere toplamda 20 soru, Fen Bilimleri kapsamın Fizik'ten 7 Kimya'dan 7 ve son olarak Biyoloji'den 6 soru olmak üzere toplamda 20 soru yöneltilecek