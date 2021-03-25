Ötüken nerede, şu an hangi ülkede? Ötüken’in haritadaki yeri ve Türkler için önemi nedir?

Orta Asya Türkleri arasında Ötüken, kutsal ve yüce dağ olarak kabul edilmiştir. Bu bölgeye gösterilen sevgi ve saygının bir göstergesi olarak Türkler adaklar sunmuş ve kurban kesmiştir. Türklerin başkenti olan Ötüken yüksek yaylalar üzerinde kurulu ve çevresindeki nehir ve dağlar nedeniyle aşılması oldukça güç bir kale olarak biliniyor. Bu dağ tarihte birçok millete ev sahipliği yapmış ve dünyanın merkezi olarak kabul edildiğinden o dönem kentin başkaları tarafından ele geçirilmesinin uğursuzluk olabileceği gibi bir takım inanışlar bulunmaktaydı. Yalnızca Türklere başkentlik yapmakla kalmayıp manevi açıdan da güç kaynağı olan Ötüken'in şu an nerede olduğu merak konusudur.

ÖTÜKEN NEREDE?

Ötüken şu an hangi ülkede? Sorusu tarihimizde adı geçen son derece önemli bir yer olması bakımından pek çok kişi tarafından merak konusudur. Ötüken günümüzde Moğolistan ve Rusya sınırı içerisinde yer alan Orhun Nehri kaynaklarına yakın bir konumdadır.

Ormanlarla kaplı olan Ötüken dağı, bozkırda yaşamakta olan Türk ordularının mühimmat ve birçok gereksiniminin karşılandığı bir merkezi üst konumdu. Hunların ardından Göktürkler sonrasında ise Uygarlar için kutsal sayılmaktaydı. Türklerin Ötüken'e olan bağlılıkları onların en güçsüz ve savunmasız olduğu zamanlarda bile yeniden toparlanmalarını ve devlet kurmalarını sağlamış ve burada birçok kez devletlerin bayrakları dalgalanmıştır.

Ötüken Moğol, Orta Asya ve Türk tarihinde kutsal bir şehirdir. Çince kaynaklarda U-te-kien şeklinde geçmekle birlikte Ötügen olarak da ifade edilebilir. Türklerin Tengricilik inancı ve bu inanışa bağlı olarak Toprak Ana'ya verilen isim olarak bilinmektedir. Ötüken'in şimdiki adı hala günümüzde aynıdır.

ÖTÜKEN'İN TÜRKLER İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Ötüken, stratejik ve iktisadi bir yer olması bakımından ilk olarak Hun Devleti'nin başkentliğini yapmış bir yerdir. Ardından birinci ve ikinci Göktürk İmparatorluğuna ve Uygur devletine başkentlik yapmıştır. Bu devletler için tehlike oluşturması nedeniyle Çin adına engelin oluştuğu bir konumdur. Bu stratejik önemi sebebiyle Ötüken tarihte önemli bir yer konumundadır.

Özellikle Oğuzların egemenliğini sürdürdüğü dönemde önemli kararların alındığı bir merkez olarak görülüyordu. Yer sublar ve Gök tanrı için kesilen kurbanlar burada sunulmakta ve Türk ordularının gereksinimlerinin bir mühimmat noktasıydı. Gür ve geniş ağaçlarla kaplı Ötüken ormanı ya da diğer ifade ile Ötüken Yış; Göktürkler, hunlar ve Uygurlar tarafından kutsal kabul sayılmıştır.

Göktürk kitabelerine konu olan Ötüken Yış Budum yani kutsal Ötüken Ormanının Milleti olarak ifade edilmektedir. Türklerin ilk başkenti olarak önem arz eden şehir cihanın bir merkezi olarak görülüyordu. Bir cihan devleti olma amacı taşıyan Türk devletlerinin merkezinin de dünyanın merkezi olması bu nedenle önem taşımaktaydı. Kısacası Orta Asya'yı hakimiyeti altına almış devlet Ötüken'i başkent seçmek zorunluluğu taşıyordu. Çünkü Ötüken dünyanın tanrıya, Tanrının da dünyaya en yakın olduğu bir yerdi.

Öte yandan Türklere stratejik ve manevi açıdan başkentlik yapan Ötüken, durum ne olursa olsun onlara manevi güç aşılamış ve tekrardan birlik ve beraberlik içinde devletler kurmaları bakımından adım atmalarına imkan vermiştir.

ÖTÜKEN'İN HARİTADAKİ YERİ

Ötüken'in haritadaki yerini belirlemek ve Ötüken'e gitmek isterseniz ilk etapta Moğolistan'a gitmeniz gerekiyor. Türkler için hem tarihi hem de turistik bir yer olduğundan ayrıca Türk tarihinin kökenini ile tanışmak açısından mükemmel bir deneyim olacaktır.

Ayrıca Google maps uygulamasını telefon, tablet ya da bilgisayarınıza indirerek Ötüken'in haritadaki yerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.