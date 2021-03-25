Parnasizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Parnasizm akımı özellikleri ve örnekleri

Edebiyat akımları arasında en bilinen akımlardan bir tanesi olan parnasizm, sanat için sanat anlayışını ele almaktadır. Bu akım 1860 senesinde Fransa'da ortaya çıktı. Parnasizm akımını ele alarak sanat yapan şairler daha çok sone türündeki eserlerin oluşumunu sağladılar. Parnasizmin en önemli iki noktası hayal ve düşe bağlı olmaktır.
PARNASİZM NEDİR?
Parnasizm akımı, Fransa'da 1886 senesinde yayınlanan Parnas dergisi ile ortaya çıktı. Parnesyenler şiiri salt olarak benimsediler. Bundan kaynaklı olarak da biçim üstünlüğünü ve güzelliğini ön planda tuttular. Aynı zamanda uyağa ve ölçüye de oldukça önem verilmektedir. Parnasizm akımında üslup gerçekçidir. Pozitivizm biliminin güçlenmesinden dolayı parnasizm akımı da meydana geldi. Genellikle sone türü ele alınarak eserler yazılmaktadır. Parnasizm akımında önemli noktalardan biri de yazılan eserin nasıl anlatıldığıdır. Bu akımda yazılan şiirler ise realist metotlarla yazılmaktadır. Parnasizm akımında "sanat, sanat içindir" anlayışının ele alınması ile burada yazılan şiirler öğretici, eğitici, yararlı olmak değil güzelliktir.
PARNASİZM TEMSİLCİLERİ
Türk edebiyatındaki parnasizm temsilcileri arasında ise Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal isimleri yer almaktadır. Parnasizm akımı Türk edebiyatına ilk olarak Servet-i Fünun döneminde girdi.
PARNASİZM ÖZELLİKLERİ
PARNASİZM ŞİİR ÖRNEKLERİ
Heredia
Buğdaylar alacalı ovadan taşmış
Yuvarlanıp dalgalanıp açılıyor serin esen yelde
Ve uzakta bir sapan, göğün üzerinde
Sallanan bir gemiye benziyor
Ayaklarımın altında deniz, erguvan renkli, ufka kadar,
Mavi ya pembe ya menekşe ya renk renk
Ya da gelgitin dağıttığı koyunlar örneği ak
Uçsuz bucaksız bir kır gibi yeşermekte
Ve deniz kuşları gelgitin peşinde
Altın bir dalganın şişirdiği olgun buğdaylara doğru
Sevinç çığlıklarıyla döne döne uçuyor
Karadan kalkan balımsı bir yel
Kanatlı esrikliğin ardında kelebekleri
Kelebekten çiçeğe durmuş okyanusa serpiyor.
Mai Deniz
Sâf ü râkid… Hani akşamki tagayyür, heyecân?
Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
Uyuyor mâi deniz.
Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
O hayâlât-ı pêrişânımla
Müteşekki, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim…
Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar
Rûh-i mâ'sûmunu, ey mâi deniz;
Âh, lâkin ne zarar;
Ben bu gözlerle mükedder, âciz
Sana baktıkça teselli bulurum,
Mâi bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım…
Çin İşi
Hayır, madame siz değilsiniz sevdiğim
Sevdiğim ne Ofelya, ne de Beatris
Ne de sizsiniz, ne de siz, Jülyet'çiğim
İri gözlü sarışın Lora, ne de siz
Benim sevdiğim güzel şu anda Çin'de
İhtiyar akrabalarıyla oturur
Narin çinilerden kuleler içinde
Sarı Nehir karabatakla doludur
Gözleri vardır şakaklara çekilen
Bir avuçluktur küçücük ayakları
Bakır lambalardan daha aydın bir ten
Kırmızı boyalı, uzun tırnakları
Başını uzatır kamış kafesinden
Kırlangıçlar geçer sürüne sürüne
Şarkı söyler, her akşam, kendiliğinden
Söğüt dalına, şeftali çiçeğine
PARNASİZM ESERLERİ
François Coppee: Romance of Youth
Theodore de Banville: Les Princesses
Theophile Gautier: Le Morte Amoureuse
Sully Prudhomme: Epaves
Jose Maria de Heredia: Les Trophees: The Sonnets
Rene Leconte De Lisle - La Passion
Tevfik Fikret: Rübab-ı Şikeste / Şermin / Haluk'un Defteri
Yahya Kemal: Kendi Gök Kubbemiz / Eski Şiirin Rüzgarıyla
Cenap Şehabettin: Evrak-ı Eyyam / Tiryaki Sözleri / Evrak-ı Leyal
Ali Ekrem Bolayır: Bari'a / Şiir Demeti
Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar: Haristan / Çağlayanlar
Ali Fuat Ozansoy: Fani Teselliler / Elhan-ı Vatan
Hüseyin Suat Yalçın: Lane'i Melal
Celal Sahir Erozan: Siyah Kitap / Beyaz Gölgeler
PARNASİZM TARİHÇESİ
Parnasizm akımı Fransa'da ortaya çıktı. 1886 senesinde yayınlanan Parnas dergisi ile ortaya çıkarak yayıldı. Parnas ise mitolojide yer alan ilham perilerinin yaşadığı dağ olarak bilinmektedir. 19.yüzyılda ise pozitif bilim akımının daha çok güçlenmesi ile de parnasizm akımında gelişmeler meydana geldi.
PARNASİZM KURUCUSU
Parnasizm akımında "Sanat, sanat içindir" anlayışı ele alınarak eserler yazılmaktadır. Parnasizm akımının kurucusu ise Gautier'dir. Gautier Fransiz şair olarak bilinmektedir. Aynı zamanda yazar, romancı, gazeteci ve edebiyat eleştirmenidir. 30 Ağustos 1811 tarihinde Fransa'da dünyaya gelmiştir. Parnasizm ve romantizm akımını savunur. Eserleri arasında Jeune Femme Nue yer almaktadır.
PARNASİZM VE SEMBOLİZM ORTAK ÖZELLİKLERİ