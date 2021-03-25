Parnasizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Parnasizm akımı özellikleri ve örnekleri

Edebiyat akımları arasında en bilinen akımlardan bir tanesi olan parnasizm, sanat için sanat anlayışını ele almaktadır. Bu akım 1860 senesinde Fransa'da ortaya çıktı. Parnasizm akımını ele alarak sanat yapan şairler daha çok sone türündeki eserlerin oluşumunu sağladılar. Parnasizmin en önemli iki noktası hayal ve düşe bağlı olmaktır.

PARNASİZM NEDİR?

Parnasizm akımı, Fransa'da 1886 senesinde yayınlanan Parnas dergisi ile ortaya çıktı. Parnesyenler şiiri salt olarak benimsediler. Bundan kaynaklı olarak da biçim üstünlüğünü ve güzelliğini ön planda tuttular. Aynı zamanda uyağa ve ölçüye de oldukça önem verilmektedir. Parnasizm akımında üslup gerçekçidir. Pozitivizm biliminin güçlenmesinden dolayı parnasizm akımı da meydana geldi. Genellikle sone türü ele alınarak eserler yazılmaktadır. Parnasizm akımında önemli noktalardan biri de yazılan eserin nasıl anlatıldığıdır. Bu akımda yazılan şiirler ise realist metotlarla yazılmaktadır. Parnasizm akımında "sanat, sanat içindir" anlayışının ele alınması ile burada yazılan şiirler öğretici, eğitici, yararlı olmak değil güzelliktir.

PARNASİZM TEMSİLCİLERİ

Theophile Gautier

Theodore de Banville

François Coppee

Jose Maria de Heredia

Sully Prudhomme

Theodore de Banville

Türk edebiyatındaki parnasizm temsilcileri arasında ise Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal isimleri yer almaktadır. Parnasizm akımı Türk edebiyatına ilk olarak Servet-i Fünun döneminde girdi.

PARNASİZM ÖZELLİKLERİ

Bu akımda şiiri salt biçim olarak görürler,

Biçim güzelliği ön plandadır,

Seslerin birbirine uyumu ile ritim göz önünde bulundurulur,

Ölçü ve uyak önemlidir,

Canlı betimlemeler yer alır,

Eserler genellikle sone biçiminde yazılmaktadır,

Romantik şiire tepkidir,

Sanat için sanat anlayışı benimsenir,

Felsefi olan şiir anlayışı ele alınır,

Mükemmelliyetçilik ele alınır,

Fransa'da ortaya çıktı,

Doğal güzellik ön plandadır,

Kafiye ve redife önem verilir.

PARNASİZM ŞİİR ÖRNEKLERİ

Heredia

Buğdaylar alacalı ovadan taşmış

Yuvarlanıp dalgalanıp açılıyor serin esen yelde

Ve uzakta bir sapan, göğün üzerinde

Sallanan bir gemiye benziyor

Ayaklarımın altında deniz, erguvan renkli, ufka kadar,

Mavi ya pembe ya menekşe ya renk renk

Ya da gelgitin dağıttığı koyunlar örneği ak

Uçsuz bucaksız bir kır gibi yeşermekte

Ve deniz kuşları gelgitin peşinde

Altın bir dalganın şişirdiği olgun buğdaylara doğru

Sevinç çığlıklarıyla döne döne uçuyor

Karadan kalkan balımsı bir yel

Kanatlı esrikliğin ardında kelebekleri

Kelebekten çiçeğe durmuş okyanusa serpiyor.

Mai Deniz

Sâf ü râkid… Hani akşamki tagayyür, heyecân?

Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,

Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,

Uyuyor mâi deniz.

Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,

O hayâlât-ı pêrişânımla

Müteşekki, lâim,

Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim…

Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar

Rûh-i mâ'sûmunu, ey mâi deniz;

Âh, lâkin ne zarar;

Ben bu gözlerle mükedder, âciz

Sana baktıkça teselli bulurum,

Mâi bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım…

Çin İşi

Hayır, madame siz değilsiniz sevdiğim

Sevdiğim ne Ofelya, ne de Beatris

Ne de sizsiniz, ne de siz, Jülyet'çiğim

İri gözlü sarışın Lora, ne de siz

Benim sevdiğim güzel şu anda Çin'de

İhtiyar akrabalarıyla oturur

Narin çinilerden kuleler içinde

Sarı Nehir karabatakla doludur

Gözleri vardır şakaklara çekilen

Bir avuçluktur küçücük ayakları

Bakır lambalardan daha aydın bir ten

Kırmızı boyalı, uzun tırnakları

Başını uzatır kamış kafesinden

Kırlangıçlar geçer sürüne sürüne

Şarkı söyler, her akşam, kendiliğinden

Söğüt dalına, şeftali çiçeğine

PARNASİZM ESERLERİ

François Coppee: Romance of Youth

Theodore de Banville: Les Princesses

Theophile Gautier: Le Morte Amoureuse

Sully Prudhomme: Epaves

Jose Maria de Heredia: Les Trophees: The Sonnets

Rene Leconte De Lisle - La Passion

Tevfik Fikret: Rübab-ı Şikeste / Şermin / Haluk'un Defteri

Yahya Kemal: Kendi Gök Kubbemiz / Eski Şiirin Rüzgarıyla

Cenap Şehabettin: Evrak-ı Eyyam / Tiryaki Sözleri / Evrak-ı Leyal

Ali Ekrem Bolayır: Bari'a / Şiir Demeti

Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar: Haristan / Çağlayanlar

Ali Fuat Ozansoy: Fani Teselliler / Elhan-ı Vatan

Hüseyin Suat Yalçın: Lane'i Melal

Celal Sahir Erozan: Siyah Kitap / Beyaz Gölgeler

PARNASİZM TARİHÇESİ

Parnasizm akımı Fransa'da ortaya çıktı. 1886 senesinde yayınlanan Parnas dergisi ile ortaya çıkarak yayıldı. Parnas ise mitolojide yer alan ilham perilerinin yaşadığı dağ olarak bilinmektedir. 19.yüzyılda ise pozitif bilim akımının daha çok güçlenmesi ile de parnasizm akımında gelişmeler meydana geldi.

PARNASİZM KURUCUSU

Parnasizm akımında "Sanat, sanat içindir" anlayışı ele alınarak eserler yazılmaktadır. Parnasizm akımının kurucusu ise Gautier'dir. Gautier Fransiz şair olarak bilinmektedir. Aynı zamanda yazar, romancı, gazeteci ve edebiyat eleştirmenidir. 30 Ağustos 1811 tarihinde Fransa'da dünyaya gelmiştir. Parnasizm ve romantizm akımını savunur. Eserleri arasında Jeune Femme Nue yer almaktadır.

PARNASİZM VE SEMBOLİZM ORTAK ÖZELLİKLERİ