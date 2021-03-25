Propolis nasıl kullanılır? Propolis her gün kullanılır mı, faydaları ve zararları nelerdir?

Bal sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarındandır. Kahvaltı sofralarını süsleyen balın yanı sıra propolis de oldukça faydalı bir arı ürünüdür. Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan propolis, Londra'da 17.yüzyılda resmi ilaç olarak kullanılmıştır. Halk arasında antibiyotik olarak da bilinen propolis, sağlıklı ve doğal bir üründür. Propolis, insan vücudu için oldukça önemli 22 bileşeni bünyesinde barındırır. Antibakteriyel özellik taşıyan propolis başta kanser tedavisi olmak üzere, boğaz ağrıları, grip ve kalp rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

PROPOLİS NEDİR?

Propolis, arıların bitkilerden aldığı özlerle ürettiği bir maddedir. İşçi arıların çeşitli bitkilerin kabuk, yaprak ve tomurcuk kısımlarından elde edilen propolis, mum kıvamında ve güzel kokulu bir maddedir. Arılar polenlerden elde ettiği bu maddeyi, salgıladıkları aktif enzimlerle karıştırmaktadır. Arıların mucizesi propolis; karaağaç, meşe, çam, huş ağacı, kestane, dişbudak, okaliptüs gibi ağaç tomurcuklarından elde edilmektedir. İçerisinde 180 farklı bileşik bulunduran propolis antibiyotik özelliği taşımaktadır.

PROPOLİS NASIL KULLANILIR?

İnsan sağlığı için oldukça önemli olan propolis, arıların çeşitli bitkilerden aldığı maddeleri etkileşime sokmalarıyla oluşmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile bilinen propolis nasıl tüketilmesi gerektiği merak edilmektedir. Propolis boğaz ve ağızda olan rahatsızlıkların tedavisi için kullanılmaktadır. Propolis nasıl kullanılır sorusunun birçok farklı cevabı vardır. Propolis; şurup, krem, sprey, damla, kapsül ve tablet gibi farklı formlarda kullanılmaktadır. Propolis genel olarak ağız ve cilt yoluyla alınmaktadır. Propolis damlası nasıl kullanılır sorusuna cevap olarak oral yol ve gargara gösterilebilir. Boğaz enfeksiyonları ve ağız yaraları için kullanılan damla propolisler, gargara yapılabildiği gibi bir gıdaya damlatılarak da tüketilir. Uyku problemlerine çözüm bulması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi amacıyla kullanılan kapsül ve tablet formundaki propolis, su ile yutularak tüketilir. Ağız yaraları, boğaz ağrıları ve öksürük tedavisinde kullanılan sprey propolis, boğaza sıkılarak kullanılır. Bal ile birlikte tüketilen toz propolis ise, yoğurt ve içeceklere eklenerek de tüketilir.

PROPOLİS HER GÜN KULLANILIR MI?

Bir arı mucizesi olan propolis, antibiyotik özellik göstermektedir. İnsan vücudu için oldukça sağlıklı olan propolis günde en fazla 3 kez kullanılmalıdır. Propolisin fazla kullanımı vücutta yan etkilere sebep olabilmektedir.

PROPOLİS FAYDALARI

Propolis içerisinde; yüzde elli reçine, yüzde otuz bal mumu, yüzde on esansyel yağlar, yüzde beş polen ve yüzde beş minarel madde bulundurmaktadır. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan propolis birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Propolis faydalarının başında bağışıklık sistemini güçlendirmesi gelmektedir. Propolis, antibakteriyel özelliğiyle iltihap oluşumunu önlemektedir. Kanser hücrelerinin gelişimini engelleyen propolis, kanser tedavisinde kullanılır. Propolis kalp rahatsızlıkları ve diyabet hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Propolis, grip ve soğuk algınlığı problemlerini ortadan kaldırırken mide ve bağırsak rahatsızlıklarına da fayda sağlamaktadır. İçerisinde barındırdığı flavonoid maddesi ile mantar gibi cilt hastalıklarına da şifa olmaktadır.

PROPOLİS ZARARLARI

İnsan sağlığına önemli katkıları olan arı mucizesinin yan etkileri de görülmektedir. İşte propolis zararları ve yan etkisi;

Propolis'in dozu aşıldığında midede problemlere yol açabilmektedir.

Propolis tüketen insanların bal alerjisi olmamalıdır. Propolis, alerjisi olan kişilerde yan etki gösterebilmektedir.

Propolisin çok fazla kullanılması vücutta alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.

Hamile ve emzirenlerin, astım rahatsızlığı olanların propolis kullanmadan önce doktora danışması gerekmektedir.

Propolis alkol ile birlikte kullanılırsa mide bulantısı ve kusma gibi yan etkiler göstermektedir.

Kan pıhtılaşmasını yavaşlatan propolis, ameliyat olacak insanlar tarafından 2 hafta önce bırakılmalıdır.

HAM PROPOLİS NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bugüne kadar propolis ile ilgili yapılan 120 bine yakın bilimsel araştırmada, propolis'in özütlenerek kullanıldığı gözlemlenmiştir. İçerisinde %50 oranında reçine bulunduran propolis şifasını bu kısımdan almaktadır. Propolisin içerisinde bulunan balmumu, propolis'in ham halde tüketilmesini engellemektedir. Propolisin tüketilebilmesi için ham halinin özütülmesi gerekmektedir. Ham propolis nasıl çözülür? sorusuna cevap aranmaktadır. Çözümleme işleminde propolis'in içerisindeki balmumu uzaklaştırılır. Bu uzmanlık gerektiren işlem, uzman gıda mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Sadece çözücü ile ham propolis karıştırılarak özütleme yapılamadığı için, işlemin evde yapılması mümkün değildir.