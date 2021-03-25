Rönesans nedir, nerede ve neden başladı? Rönesans dönemi özellikleri ve sanatçıları hakkında bilgiler

Rönesans dönemi, İtalya'da başlayıp bütün Orta Çağ Avrupası'na yayılmıştır. Hümanizm ve sekülerizm akımlarının bir sonucu olarak doğan Rönesans döneminde yeryüzü oldukça ilgi çekici bir yer olarak insan ise çok güçlü bir varlık olarak kabul edilmiş; bu dönemde ortaya çıkan bütün eserler bu etki ile yaratılmıştır.

RÖNESANS NEDİR?

Rönesans, Fransızca bir kelimedir ve "yeniden doğuş" anlamına gelmektedir. Avrupa kıtasında Orta Çağ'dan sonra kültürel, siyasi, bilim, politik, mimari, sanat ve eğitim alanlarında yenilenme yapılmış ve bir nevi yeniden doğuş sağlanmıştır. 14. Yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar devam eden bu yenilenme sürecine ise Rönesans Dönemi adı verilmiştir.

RÖNESANS DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ

Rönesans nerede başladı sorusunun cevabı biraz karmaşıktır. Rönesans dönemi tarihçe olarak Orta Çağ Avrupası'na dayanır ancak başlangıç yeri İtalya olarak bilinmektedir. Orta Çağ döneminde Avrupa'da kilise baskısı o kadar fazladır ki; toplumsal yaşamda ve sanatın içinde sadece din ve dini konulara yer verilmiştir. Rönesans döneminin başlaması, kilisenin etkisinin azalmasına ve Orta Çağ Avrupası'nın yenilenmesine yol açmıştır.

RÖNESANS NEDENLERİ

Rönesans dönemi ne zaman başladı sorusunun cevabı ise 14. Yüzyıl olacaktır. İtalya'da başlayan ve bütün Avrupa'yı zaman içerisinde etkisi altına alan Rönesans döneminin ortaya çıkışında birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler matbaanın gelişmesi ile birlikte yeni düşüncelerin ve ilim ile bilimin daha geniş kitlelere ulaşması, pusulanın gelişmesi sayesinde coğrafi keşiflerin artması ve artan keşifler sayesinde sanatı destekleyen bir sınıfın ortaya çıkması olarak sayılabilir.

Aynı zamanda Orta Doğu ile Asya'ya yapılan Haçlı Seferleri de Rönesans döneminin ortaya çıkmasına çok büyük bir katkı sağlamıştır. Haçlı Seferleri'nden sonra kiliselerin skolastik düşünce yapıları çok büyük bir darbe almış ve kilisenin kitleler üzerindeki etkisi azalmıştır. Haçlı Seferleri sayesinde farklı milletlerden yeni üretim şekilleri ve teknikleri öğrenilmiş bu sayede yeni bir düşünce yapısı gelişmiştir.

RÖNESANS HAREKETLERİ

Rönesans dönemi, toplumun hayatını etkileyen tüm konularda bir "yeniden doğuş" etkisi yaratmayı başarmıştır. Fakat Rönesans döneminde ortaya çıkan sanat eserleri ile bu dönemde yapılan bilimsel gelişmeler diğer konulardan daha fazla dikkat çeker.

Özellikle Rönesans döneminde sanatçıların hümanizm akımından etkilenmesi sonucunda bütün yapıtlarda "insan" ön plana çıkmıştır. Bu sebeple Rönesans dönemi, insanın bir varlık olarak keşfedilme dönemi olarak da kabul görmektedir.

RÖNESANS SONUÇLARI

Rönesans döneminin etkili olduğu süreçte dünya üzerinde pek çok değişiklik yaşanmış ve bu süreç pek çok farklı sonucu da beraberinde getirmiştir. Rönesans döneminin ortaya çıkarttığı sonuçlar ise şu şekildedir;

Orta Çağ Avrupa ülkeleri kilise baskısından ve skolastik düşünceden kurtularak modernleşme çağına geçti.

Skolastik düşünce yapısı yıkıldı ve kilise merkezli düşünceler ortadan kalktı.

Reform hareketlerinin temeli oluştu.

Avrupa ülkelerinde sanata önem verilmeye başlandı, sanat koruyan bir sınıf ortaya çıktı.

Matbaanın gelişmesi ile İncil birçok farklı dile çevrildi.

Ekonomi ve eğitim alanlarında yeni uygulamalar yapıldı.

Bilim çalışmaları deney ve gözleme dayandırıldı.

RÖNESANS DÖNEMİ SANATÇILARI

Rönesans dönemi eserleri, dönemin sanatçıları tarafından çok büyük izler ile bugünlere kadar gelebilmiştir. Rönesans Dönemi sanatçıları arasında;

Michelangelo,

Leonardo Da Vinci,

Raffaello Sanzio,

Buonarroti,

Michel de Montaigne ve

William Shakespeare bulunmaktadır.

Bu sanatçılar oldukça önemlidir ve eserleri günümüzde de etkisini korumaktadır.

Rönesans Dönemi sanatçılarından Leonardo Da Vinci, Buonarroti, Michelangelo ve Raffaello Sanzio genelde resim dalında eserler ortaya koymuşken William Shakespeare ve Michel de Montaigne ise genelde edebiyat alanında çalışmıştır.