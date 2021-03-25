Schönbrunn Sarayı Nerede, Kaç Yılında Yapıldı? Schönbrunn Sarayı Hangi Ülkededir, Nasıl Gidilir?

Adı "Güzel bir bahar" manasına gelen Schönbrunn Sarayı, Avrupa'nın en önemli barok mimari eserleri arasında gösterilmekte ve Avusturya monarşi döneminin sanat anlayışını kusursuz bir şekilde yansıtmaktadır. 1441 odası bulunan sarayda ayrıca 45 imparatorluk dairesi, bahçeler ve hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Schönbrunn Sarayı ve bahçeleri Viyana'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarındandır.

SCHÖNBRUNN SARAYI KAÇ YILINDA YAPILDI?

Adı "Güzel bir bahar" manasına gelen Schönbrunn Sarayı, bu adı sarayın yakınlarındaki doğal su kaynağından alıyor. Saray, İmparator II. Maximillian tarafından Habsburg Hanedanı'nın yazlık sarayı olarak 1569 inşa edildi ve bu tarihten itibaren tam bir yüzyıl boyunca hanedana av köşkü olarak hizmet etti. 1693 yılında ise, İmparator Leopord'un isteğiyle Mimar Johann Bernhard Fischer von Erlach tarafından günümüzdeki haline kavuşturuldu. İmparator Leopord sarayı veliahtı Joseph'e bırakmayı planladıysa da Prens Joseph'in zamansız ölümü üzerine saray eşine kaldı. 1728 yılında ise İmparator 6. Charles tarafından kızı Maria Theresa'ya hediye edildi ve bu tarihten itibaren birçok imparator ve imparatoriçenin Hofburg Sarayı yerine yaz-kış yaşamayı tercih ettiği saray oldu.

SCHÖNBRUNN SARAYI NEREDE?

Göz kamaştıran mimarisi ve diller destan bahçeleriyle Schönbrunn Sarayı, her yıl birden çok kişiye Schönbrunn Sarayı hangi ülkededir sorusunu sıkça sorduruyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'nın kent merkezine birkaç kilometre batısında yer alan saray, her yıl 8 milyona yakın turist ağırlıyor.

SCHÖNBRUNN SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Tam adresi Schlosstrasse 47, 1130 Viyana, Avusturya olan Schönbrunn Sarayı'na ulaşım için birden çok alternatif bulunuyor.

Otobüs yoluyla gitmek isterseniz 10A otobüsüne binip Schönbrunn Durağı'na inmeniz gerekiyor.

Metro ile ulaşımı tercih ediyorsanız U4 hattına binerek Schönbrunn İstasyonu'nda inmelisiniz.

Tramvay yoluyla ise 10 veya 60 no'lu tramvaylara binerek Schönbrunn Durağı'nda inmeniz gerekmektedir.