Sembolizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Sembolizm akımı özellikleri ve örnekleri

Fransa'da parnasizm akımına tepki olarak doğan sembolizm akımındaki şiirler sessiz bir şarkı olarak bilinmektedir. Çünkü bu akımdaki amaç duygulara seslenmektir. Sembolizm akımının en bilinmesi gereken özelliklerinden biri de karamsarlık, gerçek olanlardan kaçıp hayal dünyasına geçmektir. Sembolizmde müzikale önem verilir, kelimeler ikinci planda yer alır. İşte, sembolizm akımı ile ilgili tüm detaylar…

SEMBOLİZM NEDİR?

Sembolizm akımı Batı şiirinde etkisi gösteren bir akım olarak bilinmektedir. Şiirin dışında aynı zamanda roman ve tiyatro alanında da oldukça etkisini gösteren bir akımdır. Sembolizm natüralizme, parnasizme ve pozitivizme tepki olarak ortaya çıktı. Sembolizm akımının ortaya çıkması ise 19. Yüzyılın sonlarına kadar sürdü. Bu akımda gerçek olup görünen şeyleri değil görünenin arkasında bulunan bazı gerçekleri semboller kullanımı ile karşı tarafa aktarmak önemlidir. Yani buradaki amaç görüneni değil görünenin dışındakileri yansıtmaktır. Bundan dolayı da sezgisel yaklaşıma inanarak hareket ederler. Sembolist ile yazılan şiirlerde herkes kendine özgü bir anlam çıkarmaktadır. Bundan dolayı da yazılan şiirler kapalı bir anlatım ile yazılmaktadır. Sembolizm akımı içinde yazılan şiirlerde hayal gücü ele alınarak yazıldı. Serbest şiir anlayışı benimsendi. Şiirin içinde ahenk olarak musiki anlatım kullanıldı. Çünkü amaç kişinin ruhuna dokunmaktır. Sembolizm akımındaki yazarlar çirkin olan şeyleri hayal gücü ile güzelleştirme ve hayallerle yola devam etmeyi savundular.

SEMBOLİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ

19. Yüzyılda ortaya çıktı,

Nesneleri direkt olarak değil değiştirerek anlattılar,

Kapalı anlatım tercih edildi,

Anlam açıklığının olmasını tercih etmediler,

Şiirde önemsedikleri nokta karşı tarafa verilen hissiyat oldu,

Ağır bir dil kullanıldı,

Sanat için sanat anlayışını savundular,

Musiki ilkesini benimsediler,

Lirizim hakimiyeti vardı,

Şiirlerde toplumsal sorunlar ve günlük hayat yer almamaktadır,

Ölçü ve uyak ikinci plandaydı,

Şiir yazılımında duygu ve hayaller üzerine eserler yazıldı,

Semboller kullanıldı.

SEMBOLİZM TEMEL İLKESİ NEDİR?

Dış görüntülerin haricinde yer alan anlamlar ortaya çıkarılır,

Doğa bütündür,

Görünen şeylerin dışında başka düşünceler yer almaktadır,

Benzerlikler ve ilişkiler ilkesi vardır,

Şiirde imgelere yer verilerek anlatım yapılmalıdır,

Müziğin şiirle birleşmesi gerekmektedir,

Ölçü ve biçimler kullanılmamaktadır.

SEMBOLİZM TEMSİLCİLERİ

Sembolizm akımının temsilcileri arasında birden çok önemli isim yer almaktadır. İşte, sembolizm akımı temsilcileri…

Charles Baudelaire

Stephane Mallerme

Paul Verlaine

Arthur Rimbaud

Paul Valery

Puşkin

Maunce Maeterlinck

SEMBOLİZM TARİHÇESİ

Sembolizm akımına genellikle roman ve şiirde rastlanılır. Sembolizm 1870 senesine doğru Fransa ve Belçika'da ortaya çıktı. Sembolizm akımı natüralizme ve parnasse akımına tepki olarak meydana geldi. Sembolizm akımı geçen zamanla birlikte Valery Brioussov ile Rusya'ya da geçti. Bu sembolizm akımı daha çok Servet-i Fünun döneminde ele alındı. Bu akımın en büyük temsilcilerinden biri ise Ahmet Haşim'dir.

SEMBOLİZM ESERLERİ

The Crying Spider – Odilon Redon

Öpücük – Gustav Klimt

The Dealt of the Graveddiger – Garlos Schwabe

The Dinky – Maxfield Parrish

Eye Balloon – Odilon Redon

The Demon Seated – Mikhail Vrubel

The Smiling Spider – Odilon Redon

Sarı İsa – Paul Gauguin

Ninelerimle Dedelerim, Annemle Babam ve Ben – Frida Kahlo

Yaralı Melek – Hugo Simberg

The Swan Princess – Mikhail Vrubel

The Ghost of a Flea – William Blake

Frida ant the Miscarriage – Frida Kahlo

Demon Prostrate – Mikhail Vrubel

Paola and Francesca da Rimini – Dante Gabriel Rossetti

Fliying Demon – Mikhail Vrubel

Mother of the World – Nikolay Refih

The Golden Stairs – Edward Burne Jones

Mada Primavesi – Gustav Klimt

SONE

Derdim, yeter, sâkin ol, dinlen biraz artık!

Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam,

Siyah örtülerle sardı şehri karanlık;

Kimine huzur iner gökten, kimine gam.

Bırak, şehrin iğrenç kalabalığı gitsin,

Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte

Toplasın acı meyvesini nedâmetin

Sen gel, derdim, ver elini bana, gel şöyle.

Bak göğün balkonlarından geçmiş seneler

Eski zaman esvaplarıyla eğilmişler;

Hüzün yükseliyor, güler yüzle, sulardan.

Seyret bir kemerde yorgun ölen güneşi

Ve uzun bir kefen gibi doğuyu saran

Geceyi dinle, yürüyen tatlı geceyi.

GÖK ÖYLE MAVİ

Gök öyle mavi, öyle durgun,

Damlar üzerinde!

Yeşil bir dal sallanadursun,

Damlar üzerinde.

Ürpertip gökyüzünü birden,

Bir çan tın tın eder

Bir kuştur şu ağaçta öten

Türküsünü söyler

İşte hayat! Aç gözünü gör,

Bak ne kadar sade.

Her günkü sakin gürültüdür

Şehirden gelmekte.

Ey sen ki durmadan ağlarsın,

Döversin dizini,

Gel söyle bakalım ne yaptın,

N'ettin gençliğini?

ŞİİR SANATI

Musiki, her şeyden önce musiki;

Onun için tekli mısradan şaşma.

Kıvrak olur, erir havada sanki;

Ağır aksak söyleyişe yanaşma.

Güzel sözler tül ardında görünsün

Gün ışığı titremeli şiirinde,

Ak yıldızlar maviliğe bürünsün

Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde

Tut belagati boğazından sustur,

El değmişken bir zahmete daha gir

Kafiyenin ağzına da bir gem vur

Bırakırsan neler yapmaz kim bilir?

Hep musiki biraz daha musiki

Havalanan bir şey olmalı mısra

Deli bir gönülden kalkıp gitmeli

Başka göklere, başka sevdalara