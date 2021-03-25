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Haberler Eğitim Haberleri Ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 MEB ile Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi?
Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:59 Son Güncelleme: 25.3.2021 10:00

, iptal mi? 2021 MEB ile Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi?

Ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 MEB ile Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi?

, ertelendi mi soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin bir kararı tarafından yapıldı. Bilindiği üzere dün lise sınavlarının ertelendiği açıklanmıştı. Bugün yapılan açıklamada ise, ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak sorularına yanıt verildi. İşte Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ve yüz yüze ortaokul sınavları ile ilgili yapılan o açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ortaokul sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Dün MEB tarafından yapılan açıklamada lise sınavlarının tarihi açıklanmıştı. Bugün ise yine bir son dakika açıklaması ise ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu sorularına yanıt verildi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…

ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Ortaokul sınavları iptal mi oldu, ertelendi mi? Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama;

ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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Ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 MEB ile Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi?
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