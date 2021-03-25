Vali Yavuz: Bilişim Vadisi teknolojinin merkezi konumunda

Geleceğin mesleklerinin okullarda öğretilmesini ve meslek liselerimizden mezun olan öğrencilerimizin istihdama daha kolay katılmalarını sağlamak amacıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilişim Vadisi arasında düzenlenen ptotokol imza töreni gerçekleştirildi. Valilik Makamında gerçekleştirilen işbirliği protokolüne; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu katıldı.

DEVAMLILIK ÖNEMLİ

Vali Seddar Yavuz eğitimin hayat boyu devam ettiğini vurgulayarak "İçinde bulunduğumuz bu dönem bir şeyi öğrenip üzerine 5-10 sene yatacağınız bir dönem değil. Öyle bir dönem artık kalmadı. Bilgi çok çabuk üretiliyor ve çok çabuk eskiyor. O nedenle bugün iyi iseniz yarın değilsiniz. Hayat boyu öğrenmek zorundayız. Bu nedenle eğitim sürecinin de kendini zamana göre güncelleyerek devamlılık arz etmesi çok önemlidir."

BİLİŞİM VADİSİ ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Bilişim Vadisi'nin Kocaeli ve ülkemiz için çok önemli olduğunu ifade eden Yavuz; "Bilişim Vadisi pek çok alanda olduğu gibi turizm potansiyeli alanında da ilimize katkılar sağlayacak önemli bir merkezdir. Çünkü burası teknolojinin merkezi konumunda. Bu güzelliklerimizin farkına vararak ve bunu bir avantaja çevirerek birçok bölge ve illerden buralara çocuklarımızı getirtebiliriz. Bununla ilgili bir merak ve ilgi yaratabiliriz. Bilişim Vadisi'nin uzun vadede Kocaeli'ye ve daha da ötesinde Türkiye'ye çok fazla katkı sunacağının farkındayız. Önemli olan herkesin elini taşın altına koymasıdır. Bu vesileyle çocuklarımızın eğitimine destek olan hayırseverlerimizi tebrik ediyor ve kutluyorum." diyen Vali Yavuz emeği geçen herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle Eğitimde İşbirliği protokolünü imzaladılar.

PROTOKOL KAPSAMINDA NELER YAPILACAK

İmzalanan protokol ile meslek lisesi öğretmenlerine Açık kaynak, yapay zekâ, makine öğrenmesi, robotik kodlama ve otonom araçlar konularında hizmet içi eğitim, okullarda kurulan Robotik Kodlama sınıflarından sorumlu tüm öğretmenlere ileri kodlama eğitimleri verilecek. Ayrıcaöğretmenlerin bilimsel yayın üretimi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı teşvik edilecek. Bilişim Vadisi faaliyet ve imkânlarını tanıtmak adına farkındalık faaliyetleri, teknik geziler, seminerler, yarışmalar düzenlenerek, öğretmenlerin girişimcilik becerilerinin yükseltilmesi için faaliyetler yapılacaktır.