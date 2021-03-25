Veda Haccı nedir? Veda Haccı ne zaman, Hicri ve Miladi takvime göre kaç yılında yapılmıştır?

Hz. Muhammed Veda Haccı sırasında Müslümanlara dikkat etmeleri konular üzerine konuşmalar yapmış. İbadet etmiş ve hac ibadetinin farzlarını yerine getirmiştir. Hac ziyareti sırasında yaptığı konuşmalarda Hz. Muhammed'in bu haccın kendisinin son haccı olduğunu söylediğine dair rivayetler de bulunmaktadır.

VEDA HACCI NEDİR?

Hac ibadeti İslam dininden önce de var olan ibadet şekillerinden birisidir. İslamiyet var olmadan önce Arap toplumları nesi' adı verilen bir uygulamaya sahipti. Nesi' uygulaması ile haram aylar da denilen zilhicce, muharrem ve zilkade aylarında savaşmak yerine hac yapılır ve panayırlar kurulurdu.

İslam aleminde gerçekleşen ilk hac Hicret'in 9. Yılında Hz. Ebubekir'in hac emirliğinde gerçekleşmiştir. Ondan bir yıl sonra ise Veda Haccı adı verilen İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed tarafından gerçekleştirilen ilk ve son hac gerçekleşmiştir. Bu hac sırasında Hz. Muhammed yıllardır Müslümanlar arasında aktarılan Veda Hutbesi konuşmasını da yaptı. İslam dinine göre ve Allah'ın da belirttiğine göre bir yılda on iki ay vardı. Hz. Muhammed Veda Haccı'nda yaptığı konuşmalardan birisinde hac ibadetinin her zaman zilhicce ayında yapılması gerektiğini vurguladı.

Veda Hutbesi Hz. Muhammed'in ölümünün yakın olduğunu haber verdiği bir konuşmadır. Konuşma Hz. Muhammed'in Veda Haccı sırasında yapılmış ve 3 gün boyunca farklı yerlerde sürdürülmüştür. Hz. Muhammed, Veda Hutbesi sırasında onu dinleyen Müslümanlara kaçınmaları gereken konular konusunda bilgilendirici konuşmalar yaparken, evrensel konularda da konuşmuştur. Ayrıca Hz. Muhammed Veda Haccı'nın onun katılacağı ilk ve son hac olacağına dair konuşmalar da yapmıştır.

VEDA HACCI NE ZAMAN YAPILDI?

Veda Haccı Hicret olayının onuncu yılında yapılmıştır. Hicret, Mekkeli Müslümanların gördükleri zorbalıklar sonucunda Medine'ye göç etmelerine verilen addır. Hicret olayı, Hicri takvimin başlangıcı kabul edilmektedir. Hicri takvime göre 10 yılında yapılan bu ilk hac, Miladi takvime göre 632 yılında gerçekleşmiştir. Yani veda haccı kaç yılında yapıldı sorusunun cevabı 632'dir.

HAC NEDİR?

Hac İslam dininin beş büyük şartından birisidir. İslam dininin diğer büyük şartları aşağıdaki gibidir:

Kelimeyi Şehadet getirmek

Namaz kılmak

Zekât vermek

Oruç tutmak

Hacca gitmek

Hacca gitmek Kabe'yi ve Kabe'nin etrafındaki kutsal yerleri ziyaret etmek amacı taşımaktadır. Hacca gitmek için belirli bir zaman ve hacca gidildiğinde yapılması şart olan bazı ibadetler bulunmaktadır. Hac, gücü yeten, sağlıklı ve zengin olan Müslümanlara hayatlarında bir kere yapılması farz (zorunlu) kılınmış ibadetlerden biridir. Hac zamanı her yıl Hicri takvime göre zilhicce ayındadır.