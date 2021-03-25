Yermük Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Yermük Savaşı hangi halife döneminde yapıldı?

Yermük Savaşı tarihi açıdan pek çok öneme sahiptir. Savaşın başladığı dönemlerde Bizans İmparatorluğu İslamiyet'in yaygınlaşmasından memnun değildi. Bunun önüne geçmek istiyordu ve İslam Devleti'nin büyümesine karşıt bir tutum izliyordu. Bunun yanında İslam halifelerinin İslam'ı yayma ve İslam Devleti'ni büyütme çabaları devam ediyordu. İki devlet arasındaki anlaşmazlıklar Yermük Savaşı'nın yanında pek çok farklı savaşın da nedeni olmuştur.

YERMÜK SAVAŞI NEDENLERİ

İslami açıdan çok önemli savaşlardan birisi olan Yermük Savaşı Bizans İmparatorluğu'na karşı yapılmış bir savaştır. Birden fazla nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler:

Bizans İmparatorluğu, İslam dinini bir tehlike olarak görmekteydi ve yayılmasını engellemek için çalışmalar yapmaktaydı. Yermük Savaşı da bu nedenle çıkan savaşlardan birisidir.

Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altında olan toprakları korumak ve o topraklarda İslam dininin yayılmasını engellemek istemekteydi.

Müslüman kesim İslamiyet dininin yayılmasını hızlandırmak istemekteydi.

YERMÜK SAVAŞI SONUÇLARI

Yermük Savaşı, Müslümanların Bizans İmparatorluğu'na yani Haçlılara karşı kazandığı ilk zafer olması açısından çok önemli bir savaştır. Yermük Savaşı'nın sonunda Müslümanlar savaşı kazanmışlardır. Sonucunda Bizans İmparatorluğu 250.000 kişilik bir orduyla başladıkları savaşın sonunda 120.000 kişiye yakın insan kaybetmişlerdir.

Savaşın bir diğer sonucu ise Şam, Suriye ve Irak'ın Müslümanların hakimiyetine geçmesi idi. Müslümanlar bu savaştan sonra büyük bir güç ve itibar de kazanmış oldular.

YERMÜK SAVAŞI HANGİ HALİFE DÖNEMİNDE YAPILDI?

İslam tarihinde dört tane büyük halife bulunmaktadır. Bu halifeler Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Ömer ve Hz. Osman'dır. Halifelerin hepsi İslam'ı yayma ve İslam'ın hakimiyetinde olan toprakları büyütmek amacıyla hareket etmişlerdir. Yermük Savaşı da bu amaçla yapılan savaşlardan birisidir.

Yermük Savaşı ilk halife olan Hz. Ebubekir'in döneminde gerçekleşmiştir. Hz. Ebubekir'e halifelik görevi verildikten sonra Irak'ın fethi de gerçekleştirmesi gereken şeylerden birisi olarak belirlenmiştir. İslam ordusu komutanları, Bizans İmparatorluğu'nun savaş stratejilerini öğrenerek birbirlerine cepheler arası mektuplar yollamışlardır. Bunun sonucunda cephe savaşı yapılmasının daha iyi olacağı Hz. Ebubekir'e bildirilmiştir.

YERMÜK SAVAŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILDI?

İlk İslam halifesi olan ve dört büyük halifeden birisi olan Hz. Ebubekir, o dönemde Irak'ı almayı görev haline getirmişti. Komutanlarının da sözünü dinleyerek bu savaşın cephe savaşı olması konusunda anlaşıldı. Bunun sonucu olarak Hz. Ebubekir savaşın Yermük'te gerçekleşmesine karar verdi.

Bizans Komutanı bu haber ile birlikte ordularına Yermük'e hareket etmeleri için emir verdi. İslam halifelerinden de birisi Ömer Halid Bin Velid adındaki kişi İslam ordusunun başına geçip komutan olduktan sonra Bizans ordularının düzenini fark etti. Bizans ordusu ve İslam ordusu arasında bu farkın savaşın kaybedilmesine yol açabileceğini düşünen Halid Bin Velid, İslam ordularını düzenleme kadarı aldı. İslam ordusuna yeni bir düzen getirildikten sonra ordu toplam 38 bölüğe ayrılmış oldu.

Savaşın başladığı gün İslam ordusu hücum etmeye başladı. Bizans ordusu İslam ordusundan böyle bir hücum beklemiyordu. Hücum karşısında ne olduğunu anlayamayan Bizans ordusu afallaya bir şekilde geri çekilmeye başladı. Bizans ordusunun geri çekilmesinden faydalanan İslam ordusu ise daha sert bir şekilde hücum etmeye devam etti. 15 Ağustos 636 yılında başlayan Yermük Savaşı, İslam ordusunun galibiyeti ile 20 Ağustos 636 yılında sona ermiştir.