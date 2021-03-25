Yıldız Sarayı Nerede, Ne Zaman Yapıldı? Yıldız Sarayı'nı Kim Yaptı, Tarihi ve Mimari Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı tarihindeki en önemli padişahlarından biri olan II. Abdülhamit Dolmabahçe Sarayı'nın güvenliğinden endişe ederek 33 yıl boyunca imparatorluğu Yıldız Sarayı'ndan yönetmiştir. Bu sebeple daha önceleri Yıldız Kasırları olarak anılan saray, II. Abdülhamit döneminden sonra "Yıldız Saray-ı Hümâyûnu" olarak anılmaya başlanmıştır. Osmanlı'nın son yıllarında yaşadığı zor günlerde imparatorluğa ev sahipliği yapan Yıldız Sarayı, diğer saraylardan farklı olarak doğal çevresiyle de göz kamaştırmaktadır.

YILDIZ SARAYI NEREDE?

Osmanlı padişahı II. Abdülhamit (1876-1909) döneminde Osmanlı Devleti'nin ana sarayı olarak kullanılmış olan Yıldız Sarayı günümüzde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Barbaros Bulvarı'na bağlı Serencebey Yokuşu'nda yer almaktadır. Beşiktaş'tan Ortaköy'e giden yol üzerinde Çırağan Sarayı'nın arka tarafındaki Yıldız Parkı içerisinde yer alan saraya İstanbul'un her yerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri ile ulaşılabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş İskelesine geldikten sonra kısa bir yürüyüşle de saraya ulaşmak mümkün.

YILDIZ SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Yıldız Sarayı'nın bulunduğu bölgenin tarihi Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzanıyor. Bu dönemlerde bölge, av sahası olarak kullanılıyor ve daha sonraları inşa edilen kasırlarla birlikte yerleşik bir düzen halini alıyor. Yapımının uzun yıllar sürdüğü Yıldız Sarayı 1807 yılında tamamlanıp son halini alıyor.

YILDIZ SARAYI'NI KİM YAPTI?

Yıldız Sarayı, Sultan III. Selim (1789-1807) döneminde annesi Mihrişah Sultan için yaptırılmıştır. Fakat sarayın tarihi önemi bundan çok sonralara, II. Abdülhamit (1876-1909) dönemine dayanıyor. Osmanlı Padişahları arasında çok önemli bir yere sahip II. Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nın deniz tarafından saldırı alma ihtimaline karşı 33 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu bu saraydan yönetmiştir.

YILDIZ SARAYI ÖZELLİKLERİ

Osmanlı'nın son dönemlerine ev sahipliği yapan Yıldız Sarayı, Osmanlı'nın yükseliş yıllarında kullanılan klasik dönem mimarisinin aksine, neo-klasik ve barok tarz barındıran modern dönem mimarisine sahiptir. Sultan III. Selim'in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırdığı bu saray, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz gibi padişahların yaptığı eklemelerle genişlemiş ve Sultan II. Mahmud döneminde doğayla iç içe olan bahçelerinde atıcılık ve binicilik gibi spor aktivitelerinin icrasına da tanıklık etmiştir.

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecinde tahta çıktığından dolayı çıkabilecek askeri saldırılarda Dolmabahçe Sarayı'nın deniz tarafından kuşatmaya açık olduğunu düşünmüş ve Yıldız Sarayı'nda yaşamayı tercih etmiştir. 33 yıl boyunca sarayda tam zamanlı ikamet eden II. Abdülhamit saraya son halini veren kişidir. Sarayda Şale Köşkü, Mabeyn Köşkü ve Malta Köşkü en çok dikkat çeken mimari eserler olmasına karşın saray tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in marangozhanesi de ek binalar arasında yer alır. Günümüzde Yıldız Sarayı kompleksi içerisinde bunların haricinde Yıldız Sarayı Müzesi, Sahne Sanatları Müzesi ile İBB Şehir Müzesi bulunuyor. 1889 yılında Alman İmparatoru Kayzer II. Wilhelm'in ziyareti için Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve Opera Evi yaptırılmış olup geçmişte birçok önemli gösteriye ev sahipliği yapmıştır. Yıldız Sarayı kompleksi içinde bulunan Yıldız Porselen Fabrikası da hala faaliyetlerini sürdürmektedir.

YILDIZ SARAYI ŞU AN NE OLARAK KULLANILIYOR?

Sultan III. Selim (1789-1807) döneminde annesi Mihrişah Sultan için yaptırılan ve II. Abdülhamit (1876-1909) döneminde Osmanlı Devletinin ana sarayı olarak kullanılmış olan Yıldız Sarayı, Osmanlının yıkılışından sonra bir süre Harp Akademileri binası olarak kullanıldıysa da yapı 1994 yılında müze olarak halkın ziyaretine açılıyor.

Osmanlı Devleti'nin son dönemdeki saray hayatını çok güzel bir şekilde yansıtan saray, sahip olduğu Boğaziçi manzarası ve orman havası ile İstanbul'un hem tarihi hem de doğal zenginliklerini çarpıcı bir biçimde harmanlıyor.

YILDIZ SARAYI MÜZESİ AÇIK MI?

Yıldız Sarayı Müzesi çatısı altında üç farklı müze ziyaretçi ağırlamaktadır: Yıldız Sarayı Müzesi, Yıldız Saray Tiyatrosu ve Sahne Sanatları Müzesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Müzesi. Ayrıca, 1994 yılından beri hizmet veren Yıldız Sarayı Müzesi Saray Kompleksi içerisinde Yıldız Porselen Fabrikasının ürettiği eserler de görülebilmektedir.