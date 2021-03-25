Zonguldak Milli Eğitim akredite oldu

Türkiye geneli sunulan 240 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınırken ve bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Eğitimi" ve "Mesleki Eğitim" olmak üzere 2 alanda Erasmus Akreditasyonuna hak kazandı. Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Ulusal Ajansı tarafından gelecek 7 yıl için akredite edildi.

Erasmus Akreditasyonu, okul eğitimi ve mesleki eğitim alanında sınır ötesi değişim ve işbirliğine gitmek isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus akreditasyonunun verilmesi, başvuru sahibi kurum/kuruluşların kendilerini geliştirmek için yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerini uygulamak amacıyla bir plan hazırladığını teyit etmektedir. Erasmus Planı adı verilen bu plan Erasmus Akreditasyon başvurusunun önemli bir parçasıdır. Kurum/kuruluşlar akreditasyon başvurusunda bulunduklarında, sunmuş oldukları detaylı Erasmus Planı çerçevesinde uygunluk, hedefler, faaliyetler ve yönetim kapasitesi açılarından değerlendirilecektir. Akreditasyon almaya hak kazanan kurum/kuruluşlar Erasmus kalite standartlarına uyulması koşuluyla, 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkanı elde edebileceklerdir.

Bu hibeyle ilgili kurum/kuruluşlar, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla, mesleki eğitim almakta olan öğrencilerini ve çalışanlarını ve bu iki grubun mesleki eğitiminden sorumlu personelini, faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar işletmede beceri eğitimi ve staj, işbaşı eğitimi, kurs, beceri yarışmaları, öğretmenlik, eğitmenlik ve usta öğreticilik görevlendirmeleri vb. faaliyetler için Program üyesi ülkeler ile bazı durumlarda diğer ortak ülkelere gönderebileceklerdir.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2020-2027 yıllarını kapsayan akreditasyon programı kapsamında Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Okul Eğitimi" ve "Mesleki Eğitim" 2 alanda akredite olmasının ilimiz adına önemli bir gelişme. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bu sayede eğitim programları ile yurt dışına gidebilecek; öğrencilerimiz dil eğitimleri alabilecek, öğrencilerimiz yurt dışında staj yapabilecekler, proje kazanımlarını ilimizdeki okullarımıza deneyim paylaşımı yoluyla aktarabilecekler" dedi.

Tosun açıklamasında, akreditasyon başvuru sürecinde ve bundan sonraki çalışmaların başarılı yönetilmesinde emek veren tüm ekip üyelerine teşekkür ederek,ülkemizin "MUTLU ÇOCUKLAR, GÜÇLÜ TÜRKİYE" idealine katkı sunacağını belirterek, İlimize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diledi.