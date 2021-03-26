Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru sonuçları 2021 bekleniyor! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları bekleniyor!
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları için adaylar sorgulamalarını sürdürürken CTE sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki alımlarda 2 haftalık sürecin yaşandığı bilindiği için gözler 27 Mart tarihine çevrildi. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Adalat Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Bir önceki alımlarda 2 haftalık bir süreç yaşanmıştı. Bu nedenle gözler 27 Mart'a çevrilmiş durumda... Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
TEMİZLİK İŞÇİSİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Adalat Bakanlığı'nın kura sonuçları 17 Mart't açıklanmıştı. Şimdi sıra sözlü sınav tarihlerinde... Fakat net tarih henüz bilinmiyor.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.