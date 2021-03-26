Avasım nedir? Avasım şehirleri nelerdir?

Abbasi Devleti'nin kurduğu Avasım şehirlerinin kuruluşunda Türklerin payı oldukça büyüktür. 751 senesinde yapılan Talas Savaşı sonrasında Türk milletler toplu bir şekilde din olarak İslamiyet'i seçmiştir. Bu seçimin sonrasında ise Türkler, Avasım şehirlerinin koruyucusu olmaya başlamıştır.

AVASIM NEDİR?

Avasım kelimesinin sözlük anlamı "sığınmak, korumak, engel olmak" olarak karşımıza çıkar. Bu sözcük, asm kökünden türemiş olan asıme sözcüğünün çoğulu olup "koruyanlar, müstahkem mevkiler" anlamına gelmektedir. Avasım yani müstahkem mevkiler, İslami orduların cihad amacı ile devlet sınırlarından uzaklaştıkları dönemlerde ya da yine İslam orduları gazadan dönerlerken ülkeye varmadan önce düşman birlikler ile karşılarlar ise korundukları bölgeler, şehirler olduğu için Avasım adını almışlardır.

AVASIM ŞEHİRLERİ NELERDİR?

Avasım şehirleri, Bizans İmparatorluğu ve Abbasi Devletinin sınırları arasında kalan kentlerdir. Bir bakıma Avasım şehirleri, bu iki devleti birbirinden ayıran sınırı oluşturmuşlardır. Avasım şehirlerine; yüzyıllar boyunca savaşlarda gösterdikleri cesaret ile bütün dünyaya nam salan Türk komutanlar ve bu komutanların orduları yerleştirmiştir. Türklerin varlığı sebebi ile Bizans İmparatorluğu'na büyük bir tehdit oluşturan Avasım kentleri, 10. Yüzyıldan sonra Bizans İmparatorluğu tarafından oldukça yoğun saldırılara maruz bırakılmıştır. Türk komutanlar ve ordular Bizans İmparatorluğu'nun birliklerine karşı savaşsa bile koca İmparatorluk tarafından sistematik bir şekilde gönderilen ordulara karşı bir yerden sonra direnememiştir. Avasım şehirlerindeki Türk ordularının yok edilmesi ile birlikte 10. Yüzyılın sonlarına doğru Avasım şehirleri birer birer Bizans İmparatorluğu'nun eline geçmiştir.

AVASIM ŞEHİRLERİNİ KİM KURDU?

Avasım şehirleri, Abbasiler tarafından kurulmuştur. Bu şehirler; Abbasi Devleti'nin en güçlü dönemlerinde savaşa giderken ya da gazadan dönerken bazen dinlenmek bazen de düşman birliklerinden korunmak adına kurulmuştur. Aynı zamanda Avasım şehirlerinin bir diğer kurulma sebebi ise Bizans İmparatorluğu'nu devirebilmek ve sonucunda İstanbul'u ele geçirebilmektir.

Avasım şehirleri, Türkler'in islamiyeti kabul etmesinin ardından cesaret namı yürüyen Türklere verilmiştir. Bu şekilde hareket eden Abbasi Devleti hem kendi sınırlarını korumanın yolunu bulmuş hem de bir yere kadar Bizans İmparatorluğu'nu korkutmayı başarmıştır. Lakin Türkler ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Bizans İmparatorluğu'na karşı bir yerden sonra direnememiştir.