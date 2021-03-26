Elazığ'da meslek okulları fabrika gibi çalışıyor

Öğretmenlerin ve öğrencilerin işçi gibi çalıştığı okullarda dezenfektan, maske, sıra, masa, dolap, kütüphane ve öğretmen kürsüleri gibi malzemeler üretiliyor. Birinci sınıf işçilik yapılarak üretilen donanım malzemeleri, Elazığ başta olmak üzere doğu ve güneydoğu bölgelerindeki okullara ihale usulü ile satılıyor. Kentin köklü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde sadece 8 ayda üretilen ürünlerin satışından 2 Milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildiği açıklandı.

18 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİLİYOR

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, meslek liselerinin önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, "Elazığ'da meslek liselerimizde üretimlerimiz devam ediyor. Okullarımızda ürettiğimiz ürünleri bölgeye satıyoruz. Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Liselerimizde 18 çeşit ürün üretiyoruz. Okulumuzun Kimya bölümünde dezenfektan, sıvı sabun, yüzey temizleyici üretimi gerçekleştiriliyor. Bu okulumuz bir fabrika gibi oldu. Şuanda üretim devam ediyor. Bingöl'e, Tunceli'ye, Diyarbakır'a, İlçelere veriyoruz bu ürünleri. 8 ayda 2 Milyon 100 TL tutarında satış gerçekleştirdik. Ürünlerimizi modern çağın gereklerine göre üretiyoruz. Okullarımız artık dışarıdan dezenfektan ürün almıyor. Meslek Lisemizde üretilen ürünleri kullanıyoruz. Elazığ'da dezenfektan ve temizlik konusunda bir problem yok." dedi.

GÜNLÜK 15 BİN MASKE ÜRETİLİYOR

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan en önemli koruyuculardan biri olan maske üretimi konusunda da büyük bir aşama gösterdiklerini kaydetti. Elazığ merkez Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de maske üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Gürtürk, "Önceden elle üretim yapılıyordu. Şimdi orada da makinalarımız var. Harıl harıl çalışıyor. Günlük 15 Bin maske üretimi yapılıyor." şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER PARA KAZANIYOR

Gürtürk, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümünde ise Elazığ ve bölgedeki okulların sıra, masa, ders araç ve gerek üretiminin yapıldığını saktardı. Bu okulda da ciddi bir üretim yapıldığını vurgulayan Gürtürk, "Öğretmenlerimiz ve öğretmenlerimiz yapıyor bu üretimi. Öğrencilerimiz kazanç elde ediyorlar döner sermayeden. Hem ticareti öğreniyorlar hem de aileye katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Elazığ'da da hayata geçirildi. Proje kapsamında meslek liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin desteklenmesi, okulların eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, öğrencilerin temel beceri eğitimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması ve öğrenci velilerine Hayat Boyu Öğrenme kapsamında eğitim desteği sağlanması şeklinde 5 ana tema belirlendi.

ETKİNLİKLER BAŞLADI

Elazığ Merkez Gazi MTAL, Öğretmen Sıdıka Avar MTAL, İMKB MTAL, TOKİ Arif Güneş ÇPL, Kovancılar MTAL ve Arıcak ÇPL olmak üzere 6 okul projeye dahil oldu. Bunun yanısıra Şehit Faruk Barut ÇPL ve Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi'nin de içerisinde bulunduğu 8 okulda toplamda 330.000 TL bütçe ayrılarak kütüphaneleri Z Kütüphane (zenginleştirilmiş kütüphane) haline getirildi. Projenin devamında 6 okulun büyük onarımları yapılarak, Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarları da zenginleştirilecek.

9 BİN 271 TEST DAĞITILDI

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, proje kapsamında 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik hazırlanan 9 Bin 271 adet Beceri Temelli Tekrar Testinin okullar kanalıyla öğrencilere ulaştırıldığını söyledi. Gürtür, ayrıca proje kapsamındaki liselerde görev yapan 8 müdür, 42 müdür yardımcısı ve 489 öğretmenin katılımıyla çevrimiçi olarak Sınıf İçi Değerlendirme ve Tamamlayıcı Değerlendirme Yöntemleri eğitimleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

KİŞİSEL GELİŞİM VE SOSYAL ETKİLEŞİM HEDEFLENİYOR

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve sosyal etkileşimlerinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin, çevrimiçi ortamda bir araya geldiklerini ifade etti. Gürtürk, "Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve resim bölümlerinde öğrenim gören ve gönüllülük esasına göre belirlenen 77 öğrenci, sanatsal bilgi ve deneyimlerini 2 koordinatör öğretmen eşliğinde 2 aylık bir süre boyunca meslek lisesi öğrencilerine aktaracak. Etkinlik sonunda Meslek Lisesi öğrencilerinin ortaya koyacağı eserler, 3 resim, 3 müzik öğretmeninin de içerisinde bulunduğu seçici kurul tarafından değerlendirilerek sıralamaya tabi tutulacak. Sıralama sonunda her iki alanda (resim, müzik ve ses icrası) birinci olan öğrencilerin eserleri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecek" dedi.