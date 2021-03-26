Sıffin Savaşı nedir? Sıffin Savaşı kısaca özeti, önemi, nedenleri ve sonuçları

Sıffin Savaşı çok büyük ve kanlı bir savaştır. Müslüman alemi ve İslam Tarihi açısından çok kötü sonuçlar doğurmuş olan bu savaş Muaviye adı verilen Suriye Valisinin başlattığı ayaklanma ile başlayıp Hz. Ali'nin ölümü ile sona ermiştir.

SIFFİN SAVAŞI NEDİR?

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra İslam Devleti'nin başına halifeler geçmiştir. Bu halifelerin dört tanesi Dört Büyük Halife olarak kabul edilmiştir. Bu halifelerin sonuncusu Hz. Ali'dir. Sıffin Savaşı Hz. Ali ile Hz. Ali'ye karşıt olan Muaviye'nin orduları arasında yaşanmıştır. 657 yılında meydana gelen bu savaş Müslümanın Müslümanı katlettiği en kanlı savaş olarak da bilinmektedir. Savaşın asıl sebebi Hz. Ali ve Muaviye arasında yaşanan anlaşmazlıklardır.

SIFFİN SAVAŞI ÖZETİ

Hz. Ali'nin halifelik yıllarında meydana gelen Sıffin Savaşı Muaviye ve o dönemin halifesi olan Hz. Ali'nin aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. İslam Tarihi'nde çok önemli bir yere sahip olan ve İslam Tarihi'ni değiştirici savaşlardan birisi olan Sıffin Savaşı, İslam Tarihi'ndeki en kanlı savaşlardan birisi olma özelliğine de sahiptir.

Hz. Osman'dan sonra halife olan Hz. Ali'nin halifeliği Muaviye ve taraftarları tarafından kabul görmemekteydi. Hz. Osman'ı öldüren kişinin kimliğinin bulunamaması da Hz. Ali karşıtlarına güç vermekteydi. Muaviye ve taraftarları Suriye ve çevresindeki Müslümanları Hz. Ali aleyhine kışkırtmaya başlamışlardı. Sonucunda Suriye ve çevresi Hz. Ali'nin halifeliğine karşı savaş başlattılar. Savaşta asıl amaç Hz. Ali'nin halifelikten alınarak Muaviye'nin onun yerine halife olmasını sağlamaktır. Sıffin Savaşı'nda Kuran'ı Kerim yapraklarının mızrakların ve kılıçların ucuna takıldığı bilinmektedir.

SIFFİN SAVAŞI NEDENLERİ

Suriye Valisi olan Muaviye Hz. Ali'den bir önceki halife olan Hz. Osman'ın akrabasıydı. Hz. Ali'nin Hz. Osman'ı şehit eden kimseyi bulamaması üzerine Ali'nin Hz. Osman'ı katleden kişilerle bir alakası olduğunu ya da onlardan destek aldığını düşünmeye başlamıştı. Hz. Ali'nin cinayeti kimin işlediğini bulamaması üzerine isyan başlattı.

Başlayan isyan ve bunun bastırılmaya çalışıldığı sürece Sıffin Savaşı adı verilmekteydi. Ancak pek çok kimse için Muaviye'nin asıl amacı Hz. Ali'yi halifelikten indirip kendisi halife olmaktı. Hz. Ali'nin Hz. Osman'ın ölümünden sorumlu kişiyi bulmaması ve Muaviye'nin halifeliğin soydan geldiğine dair olan inancı bu savaşın en büyük nedenlerindendir.

Muaviye yalnızca beklemiyor, Hz. Osman'ın soyu olan ve Suriye etrafında yaşayan diğer Emevileri de Hz. Ali'nin halifeliğini indirmeleri konusunda kışkırtıyordu. Bu sayede büyük bir ordu topladı ve başlattığı ayaklanma ile birlikte Sıffin Savaşını da başlatmış oldu.

SIFFİN SAVAŞI SONUÇLARI

Sıffin Savaşı 28 Temmuz 657 tarihinde başlamış ve 24 Ocak 661 tarihinde sona ermiştir. Çoğu kaynağa göre Sıffin Savaşı'nın bitiş tarihi Hz. Ali'nin ölümüdür.

Savaş sonucunda iki taraf da çok fazla kayıp vermiş ve bu durum hem İslam hem de İslam'ın yayılması açısından kötü sonuçlar doğurmuştur. Savaşın sonlarına doğru Hakem Olayı gerçekleşmiştir. Hakem olayında Muaviye Hz. Ali yerine halife olarak seçilmiştir.

Savaş uzun süre Hz. Ali'nin lehine ilerlemiştir ancak Muaviye'nin kurduğu ordunun silahlarının uçlarına Kuran'ı Kerim yaprakları takması Muaviye'nin yaptığı bir hile olarak görülmüştür. Hz. Ali Kuran'ı Kerim'in karşısında savaşamayacağını söyleyip galibiyeti kabullenmiştir.

Hakem Olayı'ndan sonra Hz. Ali'nin halifeliği Muaviye'ye verilmiştir. Hz. Ali güç kaybetmiştir. Savaşın sonuna yaklaşırken tarafsız olan Hariciler denilen bir grup ortaya çıkmıştır ve isyan çıkarmışlardır. Haricilerin çıkardıkları isyanlar Hz. Ali'nin şehit olmasıyla sonuçlanmış ve bu ölüm ile birlikte dört halife dönemi bitmiştir.