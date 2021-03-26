Sultangazi’de okullarda ödüllü Sıfır Atık İnovasyon Yarışması düzenlenecek

Sultangazi Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeler Birliği'nin ödülüne layık görülen "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM), atık bilincini oluşturmak adına anlamlı bir yarışma düzenliyor. 12 projeye para ödülünün verileceği 'Sıfır Atık İnovasyon Yarışması' kapsamında seçilen 10 proje de yatırımcı desteğiyle geliştirilerek uygulanabilir projelere dönüştürülecek.



Her gün tonlarca atık çöpe gidiyor. Atık miktarını azaltmak, onların geri dönüşümünü sağlamak ve 'Sıfır Atık' projesine dikkat çekmek için belediyelere önemli görevler düşüyor. Sultangazi Belediyesi, atık bilincini yaygınlaştırmak ve doğayı korumak adına ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor.



EN YARATICI PROJE ARANIYOR



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile düzenlenen Sıfır Atık Fikir Yarışmasında, hazırladığı proje ile ödüle layık görülen "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi(SULSİM), atık bilincini bir yaşam tarzı haline getirmek için harekete geçti. Sıfır Atık temasıyla yenilikçi ve uygulamaya dönüşebilecek projelerin ödüllendirilerek destekleneceği "Sıfır Atık İnovasyon Yarışması" düzenlendi.



BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI



Başvuru sürecinin başladığı yarışmaya ortaokul, lise, üniversite ve genel olmak üzere 4 kategoride katılım sağlanabilecek. En yaratıcı ve uygulanabilir 12 proje jüri tarafından seçilecek. Başarılı bulunan projelere toplam 58.000 Lira para ödülü verilecek. Ayrıca seçilen 10 proje, "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi(SULSİM)'e dâhil edilecek, yatırımcı desteği bulunarak uygulanabilir bir proje haline getirilecek.



"BİZLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"



Sultangazi Belediyesi'nin Sıfır Atık konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi, israfın önüne geçmek açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu konuda biz belediyelere önemli görevler düşmektedir" dedi.



"AMAÇ UYGULANABİLİR PROJELERİN BULUNARAK GELİŞTİRİLMESİ"



Başkan Dursun, Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM)'nin atık konusunda titiz bir çalışma yürüttüğünün de altını çizdi. Başkan Dursun, "7'den 70'e her yaştan bireye atık bilinci farkındalığı kazandırmak için hummalı bir çalışma yürüten Belediyemiz, sıfır atık temasıyla anlamlı bir yarışmaya imza atıyor. Burada amaç başarılı projelere para ödülü takdim etmekten ziyade, uygulanabilir ve ilçemize katkı sağlayacak projelerin seçilerek geliştirilmesidir" diye konuştu.



BAŞVURU İÇİN SON TARİH 23 NİSAN



Proje başvuruları belediyenin kurumsal web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Yarışmaya katılacak olanların, 23 Nisan 2021 tarihine kadar projelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Dereceye girecek projelere verilecek ödüller şu şekilde:

Ortaokul dalında birinci 3 bin, ikinci 2 bin üçüncü bin TL, Lise dalında birinci 5 bin , ikinciye 4 bin ve üçüncüye 3 bin TL, Üniversite birinciye 7 bin, ikinciye 6 bin ve üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek. Toplam olarak yarışmada derece elde edenlere 18 bin TL para ödülü verilecek.