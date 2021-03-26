YÖKDİL 2021 ne zaman, bu hafta sonu hangi gün? ÖSYM AİS ile YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır?

5 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan YÖKDİL 2021 sınavı için beklenen tarih yaklaştı. YÖKDİL sınavı ne zaman sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ederken geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav giriş yerlerini de, sınav tarihinden önce sorgulanması gerekiyor. YÖKDİL sınavı bu hafta sonu hangi gün, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte sürece dair bilgiler…

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak.



Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.