ÖSYM ile 2021 YÖKDİL sınavı ne zaman, bu hafta sonu var mı? Bu yıl YÖKDİL ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

5-15 Şubat 2021 tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından YÖKDİL sınavı ne zaman sorusunun yanıtı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sınav giriş belgesi sorgulanabilecek olup söz konusu sınava yabancı dil puanı almak isteyen adaylar katılım gösterecek. Buna göre; YÖKDİL ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2021 YÖKDİL sınavı ne zaman, bu hafta sonu var mı? Sürece dair bilgiler…

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak.



Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.