Zatüs-Savari Savaşı'nın önemi nedir? Zatüs-Savari Savaşı hangi halife döneminde yapıldı?

Günümüzde Finike ve Antalya adıyla anılan geçmişte ise Phoenix olarak bilinen bölgede Müslüman ordusunun 200 gemisi ile Bizans İmparatorluğu'nun 500 gemiden oluşan filosu karşı karşıya geldi. Bu savaş sırasında Bizans İmparatorluğu'nun donanmasını imparator II. Konstans bizzat idare etmekteydi. Savaş sırasında Bizans filosunun gemileri halatlar ve zincirler ile birbirlerine bağlandı. Bunun sonucunda göğüs göğse bir çarpışma gerçekleşti. Savaşın bittiği öğle saatlerinde deniz kandan kırmızıya boyanmış gemilerin bütün direkleri ise denizi boylamıştı.

ZATÜS-SAVARİ SAVAŞI ÖNEMİ

Zatüs-Savari Savaşı'nın yapılmasından kısa bir süre önce İslam Devleti ilk islam donanmasını kurmuştur. İlk islam donanmasının kurulması ile birlikte İslam Devleti denizlerde de rahatlıkla savaşabilmeye başlamıştır.

Zatüs-Savari Savaşı Bizanslılar ile İslam Devleti arasında geçen bir deniz savaşıdır. Savaşın sonunda İslam Devleti büyük bir zafer kazanmıştır. Zatüs-Savari savaşının en önemli özelliği İslam Devleti'nin kazandığı ilk deniz islam zaferi olmasıdır. Zatüs-Savari Savaşı adını gemi direklerinin çokluğundan almaktadır.

ZATÜS-SAVARİ SAVAŞI NEDENLERİ

Bizanslılar Zatüs-Savari savaşının yapıldığı dönemde çok güçlü bir imparatorluktu. Zatüs-Savari savaşının asıl amacı is Bizans'ın özellikle denizlerde sahip olduğu bu gücü yenmekti. Dört büyük halifeden üçünsücü olan Hz. Osman'ın döneminde Suriye valisi Muaviye'nin sahili olan şehirleri korumak ve denizlerdeki konumu güçlendirmek için oluşturduğu İslam donanması, ilk olarak bu savaşta kendini göstermiştir.

Zatüs-Savari Savaşı'nda Abdullah bin Sa'd komutasındaki donanma ile savaşılmıştır. Bizans donanması ise II. Konstans'ın komutasındadır. Muharebe 655 yılında gerçekleşmiştir. İlk İslam mutlak zaferi olarak da anılmaktadır. Bazı kaynaklara göre Zatüs-Savari savaşındaki donanma aslen Konstantinopolis'i kuşatmak için yola çıkmıştır. Fakat o dönemde yaşanan şiddetli bir donanma nedeni ile o kadar ileri gidememiştir. İslam donanması yalnızca Kalkedon'a kadar ilerlemiştir.

ZATÜS-SAVARİ SAVAŞI SONUÇLARI

İki taraftan da çok fazla kayıp verildiği bilinen bu savaşta özellikle Bizans İmparatorluğu donanmalarında 20 bin kişiye yakın bir kayıp olduğu tahmin edilmektedir. O dönemler Bizans İmparatorluğu'nun hükümdarlığını yapan II. Kontans esir düşmemek için askerlerindenb irisi ile kıyafetlerini değiştirerek kılık değiştirmiştir. Kaçmak için ise kendi gemisinden çıkıp başka bir gemiye geçiş yapması gerekmiştir. Müslümanların tuttuğu bazı tarihi kaynaklara göre Zatüs-Savari Savaşı öğleye doğru sona ermiştir. Başlangıç yılı 652 yılı olan savaşın sonucunun 655 olduğu belirlenmiştir. Bu savaş ayrıca Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki hükümdarlığına son verilen savaş olarak görülmektedir.

ZATÜS-SAVARİ SAVAŞI HANGİ HALİFE DÖNEMİNDE YAPILDI?

Hz. Muhammed öldükten sonra İslam Devleti'nin başına geçmesi için birisi gerekiyordu. Müslümanların da seçimleri ile bu kişi Hz. Muhammed'e en yakın kişi olan Hz. Ebubekir olmuştu. Hz. Muhammed'den sonra İslamiyet dininin temsilcisi olan kişilere halife adı verilmekteydi. Halifeler hem İslam Devleti'nin sınırlarını genişletmekle hem de İslamiyer dinini yaymakla görevlendirilmişlerdi.

Halifelik Osmanlı İmparatorluğu sona erene kadar devam etmiş ve yıllar içinde pek çok farklı hükümdar halifelik görevi yapmıştı. Ancak İslam Tarihine göre dört büyük halife bulunmaktaydı. Bu halifeler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'ydi. İslam tarihinde dört büyük halife dönemi olarak geçen dönem Hz. Ali'nin ölümü ile sonlanmıştır.

Zatüs-Savari Savaşı'nın başladığı dönemde halifelik görevi Hz. Ali'deydi. Dönemin Suriye valisi olan Muaviye ise ilk islam donanmasının kuruluşunda büyük görev almış ve savaşın kazanılmasına öncülük etmiştir.