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Haberler Eğitim Haberleri Bu yıl bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.3.2021 10:54 Son Güncelleme: 27.3.2021 10:55

Bu yıl ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS yayımlandı mı?

Bu yıl bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için yapılacak olan sınavın giriş belgesinin belli olup olmadığı sınava katılım gösteren adayların gündeminde yer alıyor. Sınava başvuru işlemleri 8-26 Şubat 2021 tarihlerinde tamamlanmış olup MEB tarafından kılavuz da yayımlandı. yapılacak? MEB 2021 İOKBS yayımlandı mı? İOKBS sınavı için geri sayım başladı!

İOKBS sınavı başvuru işlemleri 8-26 Şubat 2021 tarihinde alındı. Başvuru kılavuzunun da yayımlanması ile birlikte gözler bursluluk sınav giriş belgesine çevrildi. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden açıklanacak. İOKBS sınavı Nisan ayında yapılacak. Bu bakımdan; bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınava dair bilgiler!

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Bursluluk sınav giriş belgesi/sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

BURSLULUK SINAVI YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bursluluk sınavı sonuçları 18 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

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Bu yıl bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
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