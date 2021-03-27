Diyarbakır’da eğitime dev yatırım! Yaklaşık 1 milyar lira eğitime yatırım yapılıyor

Eğitim yatırımlarının yöneleceği alanlar ve ihtiyaçların genel olarak değerlendirildiği toplantıda Karaloğlu, Diyarbakır'da yapılması planlanan 1572 derslik ve 107 yatırım alanıyla ilgili yetkililerden ilçe ilçe, derslik ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı. Özellikle eğitim yatırımlarıyla alakalı arsa temini ve imar düzenlemelerinin ele alındığı toplantıda, ilçelerde eğitim tesislerine dönük yatırım yapılabilecek ve eğitime tahsis edilebilecek arsalar ile eğitim yapılarının düzenlenmesi, onarılması varsa problemlerinin çözülmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüğünü ve her şeyden öte tuttuğunu, yapılacak yatırımların bugüne kadar Diyarbakır'da eğitimde yapılacak en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bu yatırımlar ile eğitimin kalitesinin yükseleceğini, eğitimde gelecek planlamalarına yönelik çok önemli bir adım atıldığını belirterek "Eğitim problemini çözmedikten sonra diğer problemleri çözemeyiz. Geleceğimiz için çocuklarımız için çalışıyoruz, çalışacağız." dedi. Öte yandan Vali Karaloğlu, ihtiyaçlara dönük ortaya konulan projelerle ilgili çalışmaların kontrollerinin eksiksiz ve paydaş kurumlarca koordineli bir şekilde sağlanması yönünde talimatlarda bulundu.



TÜM İLÇELERE EĞİTİM YATIRIMI



2021 yılı bütçesiyle, il genelinde 1072'si Diyarbakır Valiliği, 280'i TOKİ, 168'i Avrupa Birliği projeleri ve 52'si hayırsever vatandaşların destekleriyle toplam 96 okul ve 1572 derslik, 30 lojman, 5 atölye, 500'er kişilik 2 pansiyon, 2 spor salonu ve 2 öğretmenevi yapılması planlanıyor. Yatırımlar kapsamında; Bağlar'da 280 derslikli 17 okul, 1 adet spor salonu, 2 atölye, Bismil'de 100 derslikli 6 okul ve 7 daireli lojman, Çermik'te 6 derslikli 1 okul, Çınar'da 94 derslikli 9 okul ve 2 atölye, Dicle'de 16 derslikli 1 okul ve 4 daireli lojman, Kulp'ta 56 derslikli 4 okul, 200 kişilik pansiyon, Lice'de 50 yataklı öğretmenevi ve 4 daireli lojman, Silvan'da 64 derslikli 3 okul, Eğil'de 12 derslikli 1 okul, Ergani'de 118 derslikli 8 okul ve 300 kişilik pansiyon, Hani'de 22 derslikli 3 okul, 60 yataklı öğretmenevi ve 11 daireli lojman, Kayapınar'da 388 derslikli 21 okul ve 1 atölye, Kocaköy'de 36 derslikli 3 okul ve Sur'da 64 derslikli 4 okul ile Yenişehir'de 306 derslikli 15 okul ve 1 spor salonu yapılarak 2022 yılının Eylül ayına yetiştirilmesi hedefleniyor.