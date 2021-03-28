AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve takvimi!

AÖF sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey hız kazandı. Güz dönemi sınavları online olan öğrencilerin bahar dönemi sınavları da çevrimiçi online olarak gerçekleştirilecek. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak gibi sorulara yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve sınav takvimi belli olurken bahar dönemi vize sınavları online olacak.
Açık üniversite okuyan öğrencilerin gündeminde AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi yer alıyor. Son duyurular ilgili kurumların resmi sitesinden takip edilirken AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre AÖF vize sınavları 10-19 Nisan arasında gerçekleşecek.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak bahar dönemi vize sınavlarının tarihleri belirlendi. Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı.
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
Final sınavı: 9-30 Mayıs'ta düzenlenecek.
Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.