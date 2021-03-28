Asit nedir? Asitlerin özellikleri nelerdir?

Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Günlük yaşantımızda kullandığımız turşu, elma, limon,yoğurt,kola gibi besinlerde bir miktar asit bulunur.
BAZI ÖNEMLİ ASİTLER:
- Hidroklorik asit ; HCL
- Nitrik asit ; HNO3
- Asetik asit ; CH3COOH
- Sülfürik asit ; H2SO4
- Formik asit ; HCOOH
- Fosforik asit ; H3PO4
* Asit çözeltileri, elektrik akımını iletir. Asitler metallere etki ederek çözünmelerini sağlar.Asitlerle metaller birleştikleri zaman kimyasal bir reaksiyon oluşur, bunun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar.
ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ:
- Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verir.
- Mavi turnusal kağıdına etki ederek kırmızıya dönüşmesini sağlar.
- Sulu çözeltilere elektrik akımını iletir.
- Seyreltik çözeltilerin tadı ekşidir.
- Metallere etki ederek hidrojen gazı açığa çıkarır. Metalleri aşındırarak yapılarını bozar.
- Maddeler üzerinde yakıcı etkisi vardır. Karınca ısırdığında karıncadaki formik asit yakıcı etki gösterir.
ASİTLER: Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verebilen bile- şiklere asit denir. Günlük yaşantımızda kullandığımız turşu, elma, limon,yoğurt,kola... gibi besinlerde bir miktar asit bulunur.
BAZI ÖNEMLİ ASİTLER:
- Hidroklorik asit ; HCL
- Nitrik asit ; HNO3
- Asetik asit ; CH3COOH
- Sülfürik asit ; H2SO4
- Formik asit ; HCOOH
- Fosforik asit ; H3PO4
* Asit çözeltileri, elektrik akımını iletir. Asitler metallere etki ederek çözünmelerini sağlar.Asitlerle metaller birleştikleri zaman kimyasal bir reaksiyon oluşur, bunun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar.