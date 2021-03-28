Asit nedir? Asitlerin özellikleri nelerdir?

Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Günlük yaşantımızda kullandığımız turşu, elma, limon,yoğurt,kola gibi besinlerde bir miktar asit bulunur.- Hidroklorik asit ; HCL- Nitrik asit ; HNO3- Asetik asit ; CH3COOH- Sülfürik asit ; H2SO4- Formik asit ; HCOOH- Fosforik asit ; H3PO4* Asit çözeltileri, elektrik akımını iletir. Asitler metallere etki ederek çözünmelerini sağlar.Asitlerle metaller birleştikleri zaman kimyasal bir reaksiyon oluşur, bunun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar.- Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verir.- Mavi turnusal kağıdına etki ederek kırmızıya dönüşmesini sağlar.- Sulu çözeltilere elektrik akımını iletir.- Seyreltik çözeltilerin tadı ekşidir.- Metallere etki ederek hidrojen gazı açığa çıkarır. Metalleri aşındırarak yapılarını bozar.- Maddeler üzerinde yakıcı etkisi vardır. Karınca ısırdığında karıncadaki formik asit yakıcı etki gösterir.ASİTLER: Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verebilen bile- şiklere asit denir. Günlük yaşantımızda kullandığımız turşu, elma, limon,yoğurt,kola... gibi besinlerde bir miktar asit bulunur.- Hidroklorik asit ; HCL- Nitrik asit ; HNO3- Asetik asit ; CH3COOH- Sülfürik asit ; H2SO4- Formik asit ; HCOOH- Fosforik asit ; H3PO4* Asit çözeltileri, elektrik akımını iletir. Asitler metallere etki ederek çözünmelerini sağlar.Asitlerle metaller birleştikleri zaman kimyasal bir reaksiyon oluşur, bunun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar.