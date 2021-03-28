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Giriş Tarihi: 28.3.2021 16:19 Son Güncelleme: 28.3.2021 16:27

nedir? Asitlerin özellikleri nelerdir?

Asit nedir? Asitlerin özellikleri nelerdir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak Tuz oluşturan hidrojenli birleşiğe denir.

Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Günlük yaşantımızda kullandığımız turşu, elma, limon,yoğurt,kola gibi besinlerde bir miktar asit bulunur.

BAZI ÖNEMLİ ASİTLER:

- Hidroklorik asit ; HCL
- Nitrik asit ; HNO3
- Asetik asit ; CH3COOH
- Sülfürik asit ; H2SO4
- Formik asit ; HCOOH
- Fosforik asit ; H3PO4

* Asit çözeltileri, elektrik akımını iletir. Asitler metallere etki ederek çözünmelerini sağlar.Asitlerle metaller birleştikleri zaman kimyasal bir reaksiyon oluşur, bunun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar.

ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ:

- Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verir.
- Mavi turnusal kağıdına etki ederek kırmızıya dönüşmesini sağlar.
- Sulu çözeltilere elektrik akımını iletir.
- Seyreltik çözeltilerin tadı ekşidir.
- Metallere etki ederek hidrojen gazı açığa çıkarır. Metalleri aşındırarak yapılarını bozar.
- Maddeler üzerinde yakıcı etkisi vardır. Karınca ısırdığında karıncadaki formik asit yakıcı etki gösterir.
ASİTLER: Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verebilen bile- şiklere asit denir. Günlük yaşantımızda kullandığımız turşu, elma, limon,yoğurt,kola... gibi besinlerde bir miktar asit bulunur.

BAZI ÖNEMLİ ASİTLER:

- Hidroklorik asit ; HCL
- Nitrik asit ; HNO3
- Asetik asit ; CH3COOH
- Sülfürik asit ; H2SO4
- Formik asit ; HCOOH
- Fosforik asit ; H3PO4

* Asit çözeltileri, elektrik akımını iletir. Asitler metallere etki ederek çözünmelerini sağlar.Asitlerle metaller birleştikleri zaman kimyasal bir reaksiyon oluşur, bunun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar.

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Asit nedir? Asitlerin özellikleri nelerdir?
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