Asya Hun devleti kurucusu, hükümdarları, özellikleri, bayrağı ve haritası – Asya Hun devleti ile ilgili bilgiler

Tarihte kurulan tüm devletler azim ve başarıları ile kayıtlara geçmiş ve geçmişteki girişimleri ile tarihe adına yazmıştır. Kurucu ve hükümdarları ile devletin bütünlüğünün sağlanması ve korunması adına büyük mücadeleler vermiştir. Asya Hun Devleti de diğer devletler gibi en parlak dönemini yaşamış ve bir dönem yıkılmıştır. Oldukça kıymetli olan Asya Hun Devleti hakkında araştırmalarda bulunanlar bu devletin zorluklarla savaşını gözler önüne seren detaylara inecektir. İşte Asya Hun Devleti ile ilgili tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz…
ASYA HUN DEVLETİ KURUCUSU KİMDİR?
Asya Hun Devleti M.Ö. 220 yılında Teoman tarafından kurulmuştur. Çin'in kuzeybatısında hüküm süren Türkleri tek bir çatı altında toplayan Teoman, dağınık boyları ilk kez bir araya toplayan hükümdar olarak bilinmektedir.
Asya hun Devleti en parlak dönemini Mete Han döneminde yaşamıştır. Teoman'ın M.Ö. 220 MÖ. 209 yıllarında hüküm sürmesinin ardından oğlu Mete Han devletin başına geçmiştir. Mete Han, hızla devlet sınırlarını genişletince altın çağını yaşatır. Aynı zamanda yeni savaş stratejileri ile pek çok fetihler gerçekleştirmiştir. Daha sonra Tunguzlar ve Yüeçiler itaat altına almış, Çin üzerinde seferler düzenlemiştir. Mete Han'ın Çin'e seferler düzenlemesindeki amacı Çin'i bir tehlike olarak görmesi, bölgedeki otlakları ele geçirmek istemesi ve Çin'deki karışıklıklardan faydalanmak istemesidir. Mete Han Çin'i sürekli baskı altında tutma politikası izlemiştir. Bundan ötürü baskı altında kalan Çin, kurtuluş olarak Hunlarla antlaşma yapmıştır. Yapılan bu antlaşmada ise Çin'in kuzeyindeki bozkırlar Hunlara bırakılmış, Çinliler Hunlara yıllık vergi ödemeye razı gelmiştir.
ASYA HUN DEVLETİ HÜKÜMDARLARI
ASYA HUN DEVLETİ ÖZELLİKLERİ
ASYA HUN DEVLETİ BAYRAĞI
Asya Hun devleti bayrağı koyu sarı zemin üzerinde yer alan bir ejdarhayı içermektedir. Sarı renk Türk mitolojisinde dünyevi zenginlikleri ifade etmekle birlikte altın sarısı renge yoruluyor. Diğer bir görüş ise sarı rengin Eski Türk Devletleri'nde "dünyanın merkezi" anlamına geldiği yönündedir. Bu bilgiye dayanılarak, coğrafi konumun bayrak değerinde yansıtılmak istendiği; hükümdarlığın, gücün göstergesi olan "merkeze sahip olmanın" belirtildiği çıkarılmaktadır.
Bayrak üzerinde bulunan ejderha figürü birçok dünya mitolojisinde olduğu üzere Türk kültüründe de kendisine yer bulmuş, bayraklarda kullanılmıştır. Türk mitolojisinde ejderha kudret gibi iyi özelliklere nitelenmesine ek olarak yıkıcı doğa olaylarını temsil eden şeytani bir yaratık olarak da görülmüştür.
ASYA HUN DEVLETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Asya Hun devleti M.Ö. IV. yüzyıl başlarında devamlı akınlar yapmışlar. Bu sebeple Çin, Hun akınlarını durdurmak amacı ile daha önce kuzey sınırında inşa ettiği kaleleri, yapılan duvarlarla birleştirmiştir. Bu sayede Çin seddi inşa edilmiştir ancak Çin Hükümdarları buna rağmen Hunları durdurmayı başaramamıştır. Çaresizlik içinde kaldıklarından başka tedbirler almanın yollarını aramışlardır.
Asya hun Devleti tarihinde önemli noktalardan biri Mete'nin Hükümdarlığı boyunca Orta Asya'da yaşayan Türk boylarını, başta kavimler olmak üzere diğer tüm kavimleri hakimiyeti altına almış olmasıdır. İlk olarak Tunguzları itaatine almış, ardından Yüeçilerle savaşarak tüm toprakları ele geçirmiştir. Mete'nin ölümünden sonra yerine oğlu Kiook geçmiştir. Babasından devraldığı sistem ve düzeni devam ettirmiştir. Kiok'un ölümünün ardından ise yerine geçmiş olan hükümdarlar devleti iyi yönetememiştir. Çin'in entrikaları ve etkisi ile zayıflamaya başlayan Hunlar, ülke bütünlüğünü koruma konusunda yetersiz kalmış ve yıkılmıştır.
Asya Hun Devleti'nin parçalanması sonucu Çin'in idaresi atında kalan Hunlar, milli varlıklarını korumak için mücadele etmiştir. Bir kısmı kuzeye çekilerek topluluklar halinde yaşamış diğerleri de batıya göç etmiştir. Batıya yapılan göç ise kavimler göçüne neden olmuştur. Asya hunlarının bir kolu olarak bilinen Tabgaçlar, Çin'deki karışıklıklardan faydalanarak Çin'in kuzeyinde devlet haline gelmişlerdir. Aynı zamanda Asya'da Orhun ve Selenga ırmakları arasında Avar, Mavereünnehir bölgesinde Akhun İran'da Sasani İmparatorluğu kurulmuştur.