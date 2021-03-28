Balamir Kağan kimdir? Balamir Kağan hangi devletin kurucusudur?

Balamir Kağan Çin baskısı karşısında boyun eğmeyen, güçlü, cesur ve bağımsızlık için her türlü mücadeleyi verebilecek bir hükümdar olarak bilinmektedir. Balamir (Balamber) adı ile bilinen oğuzların atasıdır. Balam-ber anlam olarak ise oğul veren veya çocuk veren demektir. Oldukça güçlü ve acımasız bir hükümdar olan Balamir Kağan diğer hükümdarlar gibi savaştı, zaferler kazandı ve kendi topraklarını genişleterek yeni bir devlet kurma yolunda büyük bir çaba gösterdi.

BALAMİR KAĞAN KİMDİR?

Balamir Kağan Çiçi Yabgu'nun dokuzuncu, Mete Han'ın 15. göbekten torunudur. Ayrıca Hun hakanı Haylandur kabilesinin de reisi idi. Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasının ardından batıya çekilen Hunlar, İdil Nehri ve Ural Nehri arasına yerleşmiş ve Hunlar bu bölgede Türk boylarını egemenlikleri altına almıştır. 4. yy'ın ortalarında Aral Gölü ve Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirmiş ardından 374 yılında Balamir komutasında İdil Nehri kıyılarında görünmüşlerdir. Aynı zamanda Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan Vizigotları ve Ostrogotları yenilgiye uğratmışlardır. Ostrogotlar ve Vizgotlar Hunların saldırılarına dayanamadığı için batıya ilerlemiştir. Böylelikle Kavimler Göçü başlamıştır.

Hun başbuğu Balamir idaresinde meydana gelen büyük taaruz, ilk olarak Doğu Gotlarına çarparak doğu ve batı Gotları yıkılışa sürükledi. Hun topraklarını genişletti. Kafkasların kuzeyinde yer alan bölgeleri Volga-Don alanındaki İskit ve Sarmatları buyruğu altına aldı. Ardından Doğu Got imparatorluğu ile savarak onları yenilgiye uğrattı.

BALAMİR KAĞAN HANGİ DEVLETİN KURUCUSU?

Balamir Kağan Avrupa Hun Devleti kurucusudur. Neredeyse çeyrek asırdan fazla Avrupa Hunlarını yöneten Bumin Kağan ilk Batı Hun hükümdarı olarak tarihe geçmiştir.

Avrupa Hun devleti kurucusu Balamir Kağan, hükümdarlığı döneminde Tuna'dan yukarı Hazar'a varan toprakları fethetmiş ve Bizans'ı yıllık vergiye bağlamıştır. Ayrıca alanlar, Ostrogotlar, Sarmatlar ve Vizgotlar ve benzeri birçok kavimi hakimiyeti altına almıştır. Balamir'in ardından Hunların yönetimini Uldız almıştır. Bu dönemde Anadolu üzerine ilk akınlar yapılmıştır. Uldız'dan sonra ise Hunların başına Karaton ve Rua gibi birçok hükümdar geçmiştir.