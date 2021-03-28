Canlılarda üreme nedir? Eşeyli ve eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir?

Yavrular tamamen ana bireye benzerler. Eseysiz üreme çesitleri: 1.Bölünme:Monera, protista ve mantarlarda görülür. 2.Tomurcuklanma:Maya hücrelerinde ve bazi protistlerde görülür. 3.Sporlanma:Parazit bir hücreli, mantar ve bazi ilkel bitkilerde görülür. 4.Vejetatif üreme:Ana bitkiden ayrilan kismin bölünme özelligi kazanmasiyla olur. Çelik, daldirma, asi gibi çesitleri vardir. Mitoz bölünme esasina dayanir.Farkli iki cins gametin birlesmesi ile yeni bir canlinin olusmasidir. Kalitsal yönden farkli canlilar olusur. Zigot:Gametlerin birlesmesi sonucu(döllenme) olusan yapidir. Zigottan sonraki bölünmeler mitoz bölünmedir.Sekil ve büyüklük bakimindan ayni olan gametlerin birlesmesidir. Yesil su yosunu ve ulotrix'te görülür.Yapi ve büyüklük bakimindan farkli olan iki gametin birlesmesidir. Alg ve mantarlarda görülür. ogami:Büyük ve hareketsiz yumurta hücresi ile küçük ve hareketli sperm hücresinin birlesmesi ile olan üremedir. Memeliler ve gelismis bitkilerde görülür.Bir organizmanin hem erkek hem de disi esey organlarini barindirmasidir.Döllenmis yumurtanin geliserek tam tesekküllü bir bireyi olusturmasidir. Bu birey cinsiyet olarak erkek olup, vücut hücreleri haploit kromozom sayisina sahiptir. Döllenen yumurtalardan mutlaka disi bireyler olusur. Arilar ve bitki bitlerinde görülür.Eseyli üremenin ardindan eseysiz üremenin gerçeklesmesidir. Sitma mikrobu, deniz anasi, egrelti ve karayosunlarinda görülür. Tohumsuz Bitkilerde Üreme Tohumsuz Bitkilerde Üreme Açik tohumlular:Üremeleri kozalak içinde açikta bulunan tohumlarla gerçeklesir. Tozlasma rüzgarla olur. Kapali tohumlular:Tohum taslaklari ovaryum içerisinde saklanir. Üreme yapilari çiçekte bulunur. Çiçekli Bitkilerde Eseyli Üreme Bir çiçegin genel yapisiDisi organ Stamen:Erkek organ 1.Polen olusumu:Erkek organ bascigindaki polen keseleri içinde 2n kromozomlu polen ana hücrelerinden mayoz ile n kromozomlu 4 tane mikrospor çekirdegi olusur. Bunlarin mitoz geçirmesi ile n kromozomlu iki çekirdek tasiyan (generatif ve vejetatif çekirdek) yapi olusur. Bu yapiya polen(çiçek tozu) denir. Polen çimlenirken vejetatif çekirdekten polen tüpü olusur. Generatif çekirdekten sperm çekirdekleri olusur. Her türün poleni kendine özgü bir sekle sahiptir.Disi organ yumurtaligindaki tohum taslagi içinde 2n kromozomlu tohum taslaginin ana hücresi mayoz geçirerek n kromozomlu 4 tana makrospor olusturur. Makrosporlarin 3 tanesi erir, kalan 1 tanesinin çekirdegi arka arkaya 3 mitoz geçirerek 8 çekirdekli bir yapi olan embrıyo kesesı ni meydana getirir. Bir kutuptaki 3 çekirdekten ortadaki yumurtadır.