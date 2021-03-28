El Hamra Sarayı hangi devlete aittir? El Hamra Sarayı nerede, mimari ve kültürel özellikleri nedir?

Endülüs Emevi Devleti'nin mirası olarak görülen El Hamra Sarayı, günümüzde bile birçok farklı kültürden ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu saray, hem Endülüs mimarisinin hem de İslam sanatının oldukça büyük bir gurur kaynağıdır. El Hamra Sarayı, sadece Avrupa'da değil dünya çapında hatrı sayılabilir bir şöhrete sahiptir.

EL HAMRA SARAYI NEREDE?

Arap mimarisinin Qalat Al-Hamra örneği ile yapılan El Hamra Sarayı , (İspanyolca: Alhambra; Arapça: الْحَمْرَاء‎‎: "Kızıl"), İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer almakradır. El Hamra Sarayı'nın bulunduğu İspanya şehri ise Granada olarak karşımıza çıkmaktadır.

El Hamra Sarayı'nın adı Arapça kökenli bir kelimeden gelmektedir. El Hamra, "Kırmızı Saray" anlamına gelmektedir. Nasirliler sarayı kontrol ettikten sonra El Hamra Sarayı daha da fazla büyütülmüştür.

EL HAMRA SARAYI MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Hem Müslüman hem Hristiyan kültürüne dair etkilerin bulunduğu El Hamra Sarayı mimarisi her yıl oldukça çok sayıda ziyaretçiyi derinden etkilemektedir. Yazlık sara, ribatlar, kale ve Generalife (Cennetül Arif) ile toplamda dört ana kısımdan oluşan El Hamra Sarayı'nın bütün bölümleri kusursuz bir mimari ile inşa edilmiştir. El Hamra Sarayı içerisinde çok sayıda oda bulunmaktadır ve bu odaların hepsi bir şekilde birbirine bağlıdır. El Hamra Sarayı'nın içerisinde birçok geniş avlular yer almaktadır. Saray içerisindeki bu avlularda mermerler oyulmuş ve zengin bitkisel motiflerle çeşitli süslemeler ile işlenmiştir. Avrupa kıtasında bulunan İslami mimarinin en önemli eserlerinden biri olan Saray, UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesine girmeyi başarmıştır.

El Hamra Sarayı'nın salonu ve avlusunun duvarları yüzlerce farklı geometrik desenlerle bezeli seramikler ile örülmüştür. El Hamra'nın içinde bulunan hamalarda ise sıcak ve soğuk su tertibati birlikte tesis edilmiştir. Bu durum da Endülüs'lü mühendislerin ne kadar becerikli olduğunu göstermişlerdir. Saray içerisindeki dinlenme odaları ise estetik zevklere hitap edecek şekilde kiremit ile örtülmüş ve odaların aydınlatmaları oda içerisinde bulunan ve divanlarda dinlenen kişileri rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmiştir.

EL HAMRA SARAYI KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ

Arap sultanları tarafından yüzyıllar boyunca bir kale, bir konak ve bir hükümdarlık sarayı olarak kullanılan El Hamra Sarayı, dünya üzerinde en çok ziyaret edilen anıtların başında gelmektedir. Kültürel özellikleri sebebi ile UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı'nın içerisindeki alanlarda hem İslam hem Hristiyan hem de Rönesans motifleri yer almaktadır. Bu nedenle de sadece İslam dünyası tarafından değil her ırktan insanın dikkatini çekmektedir.

EL HAMRA SARAYI HANGİ DEVLETE AİTTİR?

İslam mimarisinin üst düzey eserlerinden biri olan görülen El Hamra Sarayı, birçok kişinin El Hamra Sarayı hangi devlet tarafından yapıldı diye düşünmesine neden olmaktadır. El Hamra Sarayı'nın temelini Gırnata Emirliği yani Beni Ahmer (Nasiriler) devletini kuran I. Muhammed yani Muhammed bin Ahmer 1232 senesinde atmıştır.

El Hamra Sarayı, 1333 tarihinde Gırnata sultanı olan I. Yusuf tarafından bir hükümdarlık sarayına dönüştürülmüştür. El Hamra Sarayı, 1492 senesinde ise Hristiyanların hakimiyetine geçmesi sebebi ile sarayın içerisinde bir takım Hristiyan motifleri ve Rönesans mimarisi izleri bulunmaktadır.

EL HAMRA SARAYI TARİHİ

El Hamra Sarayı, inşaatında kullanılan kilin kırmızı renginden "El Hamra" ismini almıştır. El Hamra Sarayı, milattan sonra 889 senesinde Roma döneminden kalan surların üzerinde küçük bir kale olması için inşa edilmiştir. 13. Yüzyıla kadar herhangi bir restorasyon görmeyen kale, 1232 yılında Gırnata emiri Muhammed Nasır tarafından şuan gördüğümüz görünümüne kavuşturulmuştur. 1333 yılında ise Gırnata Sultanı I. Yusuf, kaleyi bir hükümdarlık sarayı haline getirmiştir.