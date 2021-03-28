Hazar Devleti özellikleri, bayrağı, haritası, kurucusu, başkenti ve tarihi – Hazar Devleti hakkında bilgiler

Hazar Devleti ismi Kaz kökünden gelmektedir. Kaz (Kezen/Gezen), Er (yiğit kişi) anlamını taşımaktadır. İlerleyen dönemlerde Kazer, Hazer ve Hazar olarak telaffuzu değişmiştir. Museviliği benimseyen Hazar Devleti günümüzde Rusya ve Avrupa'daki Musevilerin kökeni olarak bilinir. Türk tarihine damgasını vuran Hazar Devleti, zamanla bölgenin ticaret ve dönemin politikalarını şekillendiren önemli bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazar Devleti hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

HAZAR DEVLETİ KURUCUSU

Hazar Devleti kurucusunun Ton Yabgu Kağan (Bulan) olduğu bilinmektedir. Hazar Devletini sırasıyla Böri Şad, İrbiş, Busir, Baryik gibi birçok değerli hükümdar yönetmeye devam etmiştir.

Hazarlar yarı göçebe, yarı şehir hayatı yaşamakta idiler. Bazı Arap kaynakları da bu bilgileri doğrulamaktadır. Yaz aylarında çadırlarda, kışın ise şehirlerde ikamet etmekteydiler.

HAZAR DEVLETİ NEREDE KURULDU?

Hazar Devleti, Doğu Avrupa'da İdil (Volga) kıyıları ile Kırım Yarımadasında imparatorluk kurmuştur. Hun akınları nedeni ile batıya göç etmiş Rusya'nın güneyinde Kırım'dan Hazar Denizine kadar Dniester ve Volga nehirleri arasında kalan araziye yerleştiler. Giderek bölgede tamamen hâkimiyet kurdular ve Türk boyları üzerinde de bir üstünlük oluşturdular.

Hazar devleti başkenti Semendert ve İtil'dir. Devletin resmi dili Hazarca olup eski Türkçeye benzetilmektedir.

HAZAR DEVLETİ BAYRAĞI'NIN ANLAMI

Hazar Devleti'nin bayrağının zemini mavidir. Bu renk doğu istikametini temsil eder. Bu da Hazar Devleti'nin Kafkaslarda doğmuş olup bir Doğu Avrupa ülkesi olduğunu açıkça göstermektedir. Aynı zamanda mavi renk, kutsallık ve ululuk anlamına gelmektedir. Gökyüzü ve deniz ile aynı renkte olma özelliği ile sonsuzluğunda sembolüdür. Tarih sahnesinde rol oynayan birçok devlet hükümranlığın uzun yıllar devam etmesini arzuladıkları için bayraklarında mavi rengi sık sık kullanmışlardır. Bunlardan biri de Hazar İmparatorluğudur.

HAZAR DEVLETİ ÖZELLİKLERİ

Hazarlar için Çin ve Bizans kaynaklarında Türk ya da Türk-Hazar adı da kullanılmıştır.

Adalet ve hoşgörüye dayalı bir yönetim anlayışına sahip olan Hazarlar, Museviliği benimsemelerine rağmen halkın inançlarına yöneticiler karışmamıştır.

Hazarlar İran'daki Sasani İmparatorluğu'nu baskıları ile zayıf hale getirmiştir.

İslam orduları Sasaniler'in zayıf zamanlarında İran'a giderek onları kolay bir şekilde çökertmiştir.

Arapların Doğu Avrupa'ya girişini engellemiş ve bu bölgeyi tamamen ele geçirerek bir devlet kurmuşlardır.

Batı ucunda Göktürkler için İran ve Bizans İmparatorluklarıyla mücadeleye devam etmişlerdir.

Hazarlar yarı göçebe kabilelere dayanmadıklarından ücretli bir ordu kurmuşlardı. Ancak bu ücretli ordu yalnızca kendi kavimlerinden değil, birbiri ile uzlaşması oldukça güç olan pek çok kavimin insanlarından meydana geliyordu.

Hazar hakanlığı, Kafkaslar'dan Macaristan'a kadar uzanan geniş bir saha içinde yaşayan kavimlerdir. Böylelikle san'atla, din hayatının gelişmesi ile uğraşma fırsatını bulmuşlardır.

Hazarlar'ın dağılması Türk tarihinde ibret verici bir noktaya gelmiştir. Çünkü Türkler açısından başarısız bir şehirleşmenin neticesi olarak dağılmıştır.

Hazar Devleti'nin zayıflamasından en çok yararlanan İslavlar, yani bugünkü Rusların dedesi oldu.

Hazar topraklarının çoğu onların eline geçti. Aynı zamanda Macaristan da o devirde ayrı bir güç olarak ortaya çıktı.

HAZAR DEVLETİ HARİTASI

Hazarlar Karadeniz'in kuzeyinde ve Kafkaslar da varlık göstermişlerdir. Sibir Devletinde olduğu gibi Hazarlar da Hazar Denizine adını veren Türk topluluğudur. Hazar ülkesi genellikle Hazar denizi ile Karadeniz arasındaki alanı kaplıyordu. Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa Doğusuna kadar olan Kafkasya bölgelerinde hâkimiyet kurmuşlardır.