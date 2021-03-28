Hazar Devleti özellikleri, bayrağı, haritası, kurucusu, başkenti ve tarihi – Hazar Devleti hakkında bilgiler

Hazar Devleti ismi Kaz kökünden gelmektedir. Kaz (Kezen/Gezen), Er (yiğit kişi) anlamını taşımaktadır. İlerleyen dönemlerde Kazer, Hazer ve Hazar olarak telaffuzu değişmiştir. Museviliği benimseyen Hazar Devleti günümüzde Rusya ve Avrupa'daki Musevilerin kökeni olarak bilinir. Türk tarihine damgasını vuran Hazar Devleti, zamanla bölgenin ticaret ve dönemin politikalarını şekillendiren önemli bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazar Devleti hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz.
HAZAR DEVLETİ KURUCUSU
Hazar Devleti kurucusunun Ton Yabgu Kağan (Bulan) olduğu bilinmektedir. Hazar Devletini sırasıyla Böri Şad, İrbiş, Busir, Baryik gibi birçok değerli hükümdar yönetmeye devam etmiştir.
Hazarlar yarı göçebe, yarı şehir hayatı yaşamakta idiler. Bazı Arap kaynakları da bu bilgileri doğrulamaktadır. Yaz aylarında çadırlarda, kışın ise şehirlerde ikamet etmekteydiler.
HAZAR DEVLETİ NEREDE KURULDU?
Hazar Devleti, Doğu Avrupa'da İdil (Volga) kıyıları ile Kırım Yarımadasında imparatorluk kurmuştur. Hun akınları nedeni ile batıya göç etmiş Rusya'nın güneyinde Kırım'dan Hazar Denizine kadar Dniester ve Volga nehirleri arasında kalan araziye yerleştiler. Giderek bölgede tamamen hâkimiyet kurdular ve Türk boyları üzerinde de bir üstünlük oluşturdular.
Hazar devleti başkenti Semendert ve İtil'dir. Devletin resmi dili Hazarca olup eski Türkçeye benzetilmektedir.
HAZAR DEVLETİ BAYRAĞI'NIN ANLAMI
Hazar Devleti'nin bayrağının zemini mavidir. Bu renk doğu istikametini temsil eder. Bu da Hazar Devleti'nin Kafkaslarda doğmuş olup bir Doğu Avrupa ülkesi olduğunu açıkça göstermektedir. Aynı zamanda mavi renk, kutsallık ve ululuk anlamına gelmektedir. Gökyüzü ve deniz ile aynı renkte olma özelliği ile sonsuzluğunda sembolüdür. Tarih sahnesinde rol oynayan birçok devlet hükümranlığın uzun yıllar devam etmesini arzuladıkları için bayraklarında mavi rengi sık sık kullanmışlardır. Bunlardan biri de Hazar İmparatorluğudur.
HAZAR DEVLETİ ÖZELLİKLERİ
HAZAR DEVLETİ HARİTASI
Hazarlar Karadeniz'in kuzeyinde ve Kafkaslar da varlık göstermişlerdir. Sibir Devletinde olduğu gibi Hazarlar da Hazar Denizine adını veren Türk topluluğudur. Hazar ülkesi genellikle Hazar denizi ile Karadeniz arasındaki alanı kaplıyordu. Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa Doğusuna kadar olan Kafkasya bölgelerinde hâkimiyet kurmuşlardır.