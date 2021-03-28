Kapadokya Krallığı tarihi ve haritası - Kapadokya Krallığı ne zaman kuruldu, başkenti neresi?

Makedon Kralı Büyük İskender, M.Ö. 334 ve 332 yıllarında Perslere karşı saldırarak Pers İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmıştır. Pers İmparatorluğu'nu bozguna uğratarak tarih sahnesinden silen Büyük İskender, Kapadokya bölgesinde yaşayan topluluklar tarafından büyük bir dirençle karşılanmıştır. Komutanlarından birini bölgeyi egemenlik altına alması için görevlendiren İskender, bölgeye hakim olmayı başaramamıştır. Kapadokya bölgesi halkı, İskender'in egemenliğine karşı çıkarak Pers soylu komutanlardan biri olan Ariarathes'i kral olarak ilan etmişlerdir. M.Ö. 332 yılında kral ilan edilen Ariarathes, 10 yıllık iktidarı süresince Kapadokya Krallığı'nın sınırlarını oldukça genişletmiştir. Kapadokya Krallığı M.S. 17 yılına kadar hakimiyetini sürdürmüştür. Hakim olduğu yaklaşık 350 yıllık süre içinde Galatlar, Romalılar, Pontuslular gibi birçok krallıkla savaşlar veren Kapadokya Krallığı, M.S. 17 yılında çökmüştür. Kapadokya Krallığı'nın başkenti Kayseri olup, kısa bir süreliğine günümüzde Niğde ilimiz sınırları içinde bulunan Tyana'yı da başkent olarak kullanmışlardır.

KAPADOKYA KRALLIĞI HARİTASI

Kapadokya Krallığı, öncelikli olarak Kayseri kentimizde bir başkent kurmuştur. Daha sonra geçici bir süreliğine Niğde ilimizin Kemerhisar bölgesindeki Tyana'yı başkent yapmışlardır. Kapadokya Krallığı haritası, günümüzde ülkemizin Konya, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Aksaray illeri ile Malatya, Yozgat ve Sivas illerinin bazı sınır bölgelerin kapsayan bir coğrafyadır.

KAPADOKYA KRALLIĞI NE ZAMAN KURULDU?

Kapadokya Krallığı, Büyük İskender'in Anadolu'daki Persleri alt ederek burada egemenlik kurmaya başladığı dönemde, Kapadokya bölgesinde yaşayan halkın ona direnmesi sonucunda, M.Ö. 332 yılında kurulmuştur. M.S. 17 yılına kadar hüküm sürerek, bu yılda Roma İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır.

KAPADOKYA KRALLIĞI'NIN YIKILIŞI

Kral Ariarathes tarafından kurularak, hem onun döneminde hem de sonraki dönemlerde sınırlarını genişleten Kapadokya Krallığı, milattan sonra ilk yıllarda gücünü yitirmeye başlamış ve M.S. 17 yılında Roma İmparatorluğu'na yenik düşerek bu imparatorluğun bir eyaleti haline gelmiştir.