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Giriş Tarihi: 28.3.2021 09:42 Son Güncelleme: 28.3.2021 09:42

nedir, basamakları nelerdir? Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi örnekleri

Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir, basamakları nelerdir? Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi örnekleri

Ünlü Amerikalı düşünür Abraham Maslow, insan psikolojisini konu alan bir teori geliştirmiştir. İnsan motivasyonuna yönelik bu teorinin fikir babası Maslow, kişinin gereksinimlerini 5 basamakta sınıflandırmıştır. ; fizyolojik, güvenlik, sosyal aidiyet, saygınlık ve kendini geliştirme gereksinimlerinden oluşmaktadır. Peki, nedir?

Amerikan psikolog Maslow, bireyin hayatta neden var olduğunu sorgulatan bir teori ortaya çıkarmıştır. Bir motivasyon kuramı olan maslow hiyerarşisi, bireylerin gereksinimlerine odaklanmıştır. İnsan ihtiyaçlarını sınırsız olarak nitelendiren Maslow, gereksinimleri 5 kategoriye ayırmıştır. Maslow ihtiyaçlar piramidi, en alttan en üste doğru kategorize edilmektedir.

MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ NEDİR?

Maslow 1908 doğumlu Amerikalı bir düşünürdür. Brandeis Üniversitesinde psikoloji profesörlüğü yapmış olan Maslow, düşünceleri ile felsefe ve psikoloji dünyasını geliştirmiştir. Abraham Maslow tarafından 1943 yılında 'A Theory of Human Motivation' adlı çalışmayı kaleme almıştır. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi ise, insan psikolojisini konu alan bir teoridir. Maslow'a göre insan ihtiyaçları sınırsızdır. Bireyin elde etmediği şeye büyük bir ilgi duyduğuna değinen Maslow, ihtiyaç durumu ortadan kalktıktan sonra ilgi durumunun ortadan kalktığını belirtir. Piramidin basamakları arasında bağlantı olduğunu söyleyen Maslow, bir basamaktaki ihtiyaç tamamlanmadığı taktirde üst basamağa geçilmeyeceğine değinir. Maslow piramidi, en alttan en yukarıya doğru ilerlemektedir. Maslow, birey hangi ihtiyacını gidermek için çaba sarf ediyorsa kişinin o kategoride yer aldığını söyler. Maslow ihtiyaçlar piramidi, kişilik kategorilerine göre ayrılmıştır. 5 bölümden oluşan Maslow piramidi; Fizyolojik, Güvenlik, Sevgi, Saygınlık ve Kendini geliştirme gereksinimlerinden oluşmaktadır.

MASLOW İHTİYAÇLAR PİRAMİDİ

Ünlü düşünür Abraham Malow, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi adını verdiği bir teori geliştirmiştir. Maslow piramidi 5 bölümden oluşmaktadır. 'İnsan Motivasyonuna Yönelik Bir Teori' adlı makaleyi kaleme almış ve insan ihtiyaçlarını sınıflandırmıştır. Kişilerin gereksinimler kuramı, dış faktörler yerine kişinin şahşi ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Dışarıdan gelen ceza ve ödül kişinin motivasyonuna destek vermemektedir. Kişinin kendi ihtiyaçları motivasyon kaynağının temelini oluşturmaktadır. Kişinin bu ihtiyaçları belli bir hiyerarşiye göre sıralanmıştır. Maslow, 5 bölümden oluşan maslow ihtiyaçlar piramidinin alt 4 basamağını eksik ihtiyaçlar olarak nitelendirir. Piramidin tepesinde yer alan kendini geliştirme basamağı gelişimdeki son noktadır. Maslow, bir basamaktaki ihtiyacı karşılamadıkça üst basamağa geçilemeyeceğini söyler. Fizyolojik, Güvenlik, Sevgi, Saygınlık ve Kendini geliştirme gereksinimleri, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi basamaklarını oluşturmaktadır. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi basamaklarının sonuncusu kendini geliştirme gereksinimidir. Fizyolojik, Güvenlik, Sevgi ve Saygınlık gereksinimleri tamamlandığında son olarak kendini geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

  1. Fizyolojik gereksinimler: İnsan vücudunun düzgün olarak çalışmasını sağlayan faktörlerdir. Maslow piramidinin en alt basamağı fizyolojik gereksinimler, bireyin hayatta kalmasına yarayan temel yaşam faktörleridir.
  2. Güvenlik gereksinimi: Fizyolojik gereksinimlerinin karşılamasının ardından bireyde güvenlik ihtiyacı doğar. Güvenlik gereksinimleri; kişisel, sağlık ve ekonomik güvenlik olarak kategorize edilebilir. İşsizlik ve ekonomik kriz de güvenlik gereksinimi konularındandır.
  3. Sosyal aidiyet gereksinimi: Sevgi, ait olma, aile, arkadaş ve mahremiyet gibi değerler, kişinin sosyal ihtiyaçlarındandır.
  4. Saygınlık gereksinimi: Sosyal aidiyet ihtiyaçlarını karşılayan bireyde özgüven ihtiyacı doğar. Özgüven başarı, saygı duymak ve saygı görmek bireyin saygınlık gereksinimlerindendir. Toplum tarafından değer görme, insan ihtiyaçlarında oldukça önemli bir konumdadır. Kendi özgüvenini geliştiren birey, toplum tarafından da saygı görmek ister. Kişinin başarısı, saygınlık hissini de beraberinde getirir.
  5. Kendini geliştirme gereksinimi: Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi basamaklarının en tepesinde kendini geliştirme ihtiyacı gelmektedir. Önyargısız, erdemli, problem çözücü ve yaratıcı olmayı istemek, Maslow piramidinin zirvesinde yer almaktadır.

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Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir, basamakları nelerdir? Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi örnekleri
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