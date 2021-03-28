Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir, basamakları nelerdir? Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi örnekleri

Amerikan psikolog Maslow, bireyin hayatta neden var olduğunu sorgulatan bir teori ortaya çıkarmıştır. Bir motivasyon kuramı olan maslow hiyerarşisi, bireylerin gereksinimlerine odaklanmıştır. İnsan ihtiyaçlarını sınırsız olarak nitelendiren Maslow, gereksinimleri 5 kategoriye ayırmıştır. Maslow ihtiyaçlar piramidi, en alttan en üste doğru kategorize edilmektedir.

MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ NEDİR?

Maslow 1908 doğumlu Amerikalı bir düşünürdür. Brandeis Üniversitesinde psikoloji profesörlüğü yapmış olan Maslow, düşünceleri ile felsefe ve psikoloji dünyasını geliştirmiştir. Abraham Maslow tarafından 1943 yılında 'A Theory of Human Motivation' adlı çalışmayı kaleme almıştır. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi ise, insan psikolojisini konu alan bir teoridir. Maslow'a göre insan ihtiyaçları sınırsızdır. Bireyin elde etmediği şeye büyük bir ilgi duyduğuna değinen Maslow, ihtiyaç durumu ortadan kalktıktan sonra ilgi durumunun ortadan kalktığını belirtir. Piramidin basamakları arasında bağlantı olduğunu söyleyen Maslow, bir basamaktaki ihtiyaç tamamlanmadığı taktirde üst basamağa geçilmeyeceğine değinir. Maslow piramidi, en alttan en yukarıya doğru ilerlemektedir. Maslow, birey hangi ihtiyacını gidermek için çaba sarf ediyorsa kişinin o kategoride yer aldığını söyler. Maslow ihtiyaçlar piramidi, kişilik kategorilerine göre ayrılmıştır. 5 bölümden oluşan Maslow piramidi; Fizyolojik, Güvenlik, Sevgi, Saygınlık ve Kendini geliştirme gereksinimlerinden oluşmaktadır.

MASLOW İHTİYAÇLAR PİRAMİDİ

Ünlü düşünür Abraham Malow, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi adını verdiği bir teori geliştirmiştir. Maslow piramidi 5 bölümden oluşmaktadır. 'İnsan Motivasyonuna Yönelik Bir Teori' adlı makaleyi kaleme almış ve insan ihtiyaçlarını sınıflandırmıştır. Kişilerin gereksinimler kuramı, dış faktörler yerine kişinin şahşi ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Dışarıdan gelen ceza ve ödül kişinin motivasyonuna destek vermemektedir. Kişinin kendi ihtiyaçları motivasyon kaynağının temelini oluşturmaktadır. Kişinin bu ihtiyaçları belli bir hiyerarşiye göre sıralanmıştır. Maslow, 5 bölümden oluşan maslow ihtiyaçlar piramidinin alt 4 basamağını eksik ihtiyaçlar olarak nitelendirir. Piramidin tepesinde yer alan kendini geliştirme basamağı gelişimdeki son noktadır. Maslow, bir basamaktaki ihtiyacı karşılamadıkça üst basamağa geçilemeyeceğini söyler. Fizyolojik, Güvenlik, Sevgi, Saygınlık ve Kendini geliştirme gereksinimleri, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi basamaklarını oluşturmaktadır. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi basamaklarının sonuncusu kendini geliştirme gereksinimidir. Fizyolojik, Güvenlik, Sevgi ve Saygınlık gereksinimleri tamamlandığında son olarak kendini geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.