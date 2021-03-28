Mors alfabesi nedir, nasıl çalışır? Mors alfabesi ne zaman bulundu?

Mors alfabesi veya Mors kodu adıyla anılan iletiler sistemi, bildiğimiz harflerin, noktalama işaretlerinin ve sayıların noktalar, çizgiler ve boşluklardan oluşan kod dizgeleriyle temsil edildiği bir sistemdir. Bildiğimiz Latin alfabesinin her bir harfi noktalar, çizgiler ve boşluklardan oluşan kod dizgeleriyle temsil edilir. 1832 yılında Samuel Morse tarafından, 1835 yılında oluşturulan bu alfabe, 1837 yılında aktif olarak kullanılabilecek bir sistem haline gelmiştir.

Mors alfabesi, Samuel Morse tarafından, asistanı Alfred Vail'in de yardımlarıyla icat edilmiştir. Morse'un alfabesi, aslında telgraf sisteminin daha verimli bir hale getirilmesine hizmet etmiş bir kodlama sistemidir. Morse alfabesi ile noktalar ve kısa çizgilerden oluşan kombinasyonlar, kısa ve uzun sinyaller halinde elektrik sinyalleri olarak bir yerden başka bir yere gönderilerek iletişim sağlamaya yaramıştır. Mors alfabesi günümüzde hala kullanılmaktadır. Amatör radyo meraklısı gençler tarafından kullanılan alfabe, birtakım navigasyon cihazlarının üretimine de temel oluşturur.

MORS ALFABESİ NE ZAMAN BULUNDU?

Mors alfabesi, 1830'lu yıllarda telgraf sistemleriyle ilgilenmeye başlayan ve kendisi aynı zamanda bir ressam olan Samuel Morse tarafından, 1835 yılında oluşturulmuş ve 1837 yılında kullanılabilecek düzeye gelmiştir. Morse tarafından icat edilen bu kod sistemi, 1848 yılında Friedrich Gerke tarafından geliştirilerek uluslararası bir kod sistemi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

MORS ALFABESİNDE S.O.S. NASIL YAPILIR?

SOS kodu, uluslararası olarak acil yardım veya imdat çağrısı olarak kullanılmaktadır. Mors alfabesinde de SOS kodunun karşılığı vardır. Bu alfabede SOS kodu üç tane nokta, üç tane çizgi ve ardından üç tane daha nokta kullanarak kodlanmaktadır (…---…). SOS kodu bir acil durum sinyali olduğu için, bu kodun Mors alfabesindeki karşılığı da kolay kodlanabilen bu kombinasyonla ifade edilmiştir.

MORS ALFABESİNDE TEK NOKTA NE ANLAMA GELİR?

Mors alfabesinde tek başına bir nokta ile ifade edilen harf, "e" harfidir. Bu alfabede nokta ve çizgilerin çeşitli şekillerde sıralanarak bir araya gelmesi ile harfler ve rakamlar ifade edilmektedir. Mors alfabesiyle ifade edilen en kolay harflerden biri, tek noktaya karşılık gelen "e" harfidir.

MORS ALFABESİ İLE İLK GÖNDERİLEN MESAJ NEDİR?Mors alfabesi kullanılarak ilk mesaj 1844 yılında gönderilmiştir. Bu mesaj, İncil'de yer alan bir cümledir. Mors alfabesiyle gönderilen ilk mesaj olan bu kutsal kitap cümlesi, "What hath God wrought?" şeklindedir. Bu cümlenin Türkçe karşılığı ise "Tanrı neler yaptı" anlamına gelir. Mors alfabesi kullanılarak kodlanan ilk ileti olan bu cümle, 24 Mayıs 1844 tarihinde Baltimore-Washington telgraf hattı üzerinden gönderilmiştir.

MORS ALFABESİ ÖRNEK CÜMLELER

Mors alfabesiyle ifade edilen örnek cümleler: