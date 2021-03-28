ÖSYM YÖKDİL sınavı soru ve cevapları için gözler ÖSYM'de! YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bugün gerçekleşen YÖKDİL sınavı soru ve cevapları için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na binlerce aday katılım sağlamıştı. Bilindiği üzere her sınav sonrası Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu soruların bir kısmını adayların erişimine açıyor. Bu noktada "YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak, yayımlandı mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. YÖKDİL sınavı soru ve cevaplarının en kısa zamanda ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanması beklentiler arasında yer alıyor.
2021 YÖKDİL SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Binlerce aday sonuçlar için bekleyişini sürdürürken öte yandan bir nebze olsun puanlarını hesaplayabilmeleri adına YÖKDİL soru ve cevapları için gözünü ÖSYM'nin resmi sitesine çevirdi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sorularının bu kapsamda kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.
Henüz soru ve cevaplarının yayımlanacağı o tarihe ilişkin bir bilgi bulunmazken gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20.04.2021 tarihinde açıklanacak.
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.