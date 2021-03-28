ÖSYM YÖKDİL sınavı soru ve cevapları için gözler ÖSYM'de! YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bugün gerçekleşen YÖKDİL sınavı soru ve cevapları için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na binlerce aday katılım sağlamıştı. Bilindiği üzere her sınav sonrası Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu soruların bir kısmını adayların erişimine açıyor. Bu noktada "YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak, yayımlandı mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. YÖKDİL sınavı soru ve cevaplarının en kısa zamanda ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanması beklentiler arasında yer alıyor.

2021 YÖKDİL SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Binlerce aday sonuçlar için bekleyişini sürdürürken öte yandan bir nebze olsun puanlarını hesaplayabilmeleri adına YÖKDİL soru ve cevapları için gözünü ÖSYM'nin resmi sitesine çevirdi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sorularının bu kapsamda kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.