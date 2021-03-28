Puvatya Savaşı kısaca özeti, önemi ve tarihi nedir? Puvatya Savaşı kimler arasında olmuştur?

Puvatya Savaşı, 732 senesinde Franklar ile Endülüs Emevileri arasında yaşanmış ve bu savaşın sonucunda Arap halkı, Avrupa kıtasındaki varlıklarını tamamen kaybetmişlerdir. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılması ile sonuçlanan bu savaşın sonrasında savaştan kaçmayı başaran halk; Osmanlı'ya sığınmıştır.

PUVATYA SAVAŞI ÖZETİ

Puvatya Savaşı ya da bilinen diğer adı ile Poitiers savaşı, 10 Ekim 732 tarihinde Endülüs Emevi Devleti ile Fransız Franklar arasında yapılmış bir muharebe olarak tarihe geçmiştir. Puvatya Savaşı'nın kazananı Fransız ordusu olan Franklar olmuştur. Puvatya Savaşı'nın kazanılması ile Arapların ve bir nevi müslümanların Avrupa kıtası içerisine ilerlemeleri durdurulmuştur.

Emevi Devleti'nin halifesi olan 1. Velid döneminde İspanya, Vizigotlar'ın yönetimi altındadır. İspanya Krallığı, ülkenin içindeki iç karışıklıklardan ötürü iyice zayıf düşmüştür. Dönemin kralı Rodrigo, halkı tarafından sevilmemektedir. Kral Rodrigo'nun İspanyol halka uyguladığı zulüm ve baskı politikası sonrasında İspanya halkının yerel yöneticileri, yardım etmeleri üzerine müslümanlara yani Endülüs Emevi Devleti'ne başvurmuştur.

711 senesinde Tarık bin Ziyad tarafından kumanda edilen bir İslam ordusu; Septe Boğazı'nı (Cebelitarık Boğazı) geçmiş ve İspanya'ya girmiştir. Durumdan korkan askerlerin geri dönmeye kalkmasını engellemek isteyen Tarık bin Ziyad, askerlerinde var olan geri dönme umudunu tamamen yok etmek için ise Septe Boğazı'nı geçmesinin ardından gemileri yaktırmıştır. Sonunda İspanya'ya varabilen İslam ordusu; Kadis Muharebesini gerçekleştirmiş ve İspanya'yı fethetmiştir. Kadis galibiyetinden sonra İspanya, İspanyol halkın da isteği üzerine Endülüs Emevi Devleti'nin bir eyaleti halini almıştır.

Puvatya Savaşı kısaca özeti şöyle yapılabilir, müslüman kesim, İspanya'yı hakimiyetleri altına aldıktan sonra oraya Endülüs adını verdi. İspanya'nın fethinden sonra Pirene Dağları'na kadar ilerleyen Endülüs Emevileri, burayı da aşıp Fransa'ya girdiler. Fransa'da karşılarına çıkan Frank ordusu ile Puvatya diğer bir adı ile Poitiers denilen alanda karşı karşıya kalarak bir savaşa girdiler. Bu savaşta Emevi ordusunu büyük bir yenilgiye uğratan Frank ordusunun komutanı Vharles Martel, Emevilerin ordusunu İspanya'nın iç bölgesine geri çekilmeye zorladı.

PUVATYA SAVAŞI ÖNEMİ

Puvatya Savaşı, hem İslam hem de Avrupa tarihinde oldukça önemli bir yer almaktadır. Lakin bu savaştan sonra İslam ordularının Avrupa içerisindeki ilerleyişi Osmanlı Devleti'nin dönemi gelene kadar durmuştur. Puvatya Savaşı sonrasında Emevi Devleti bir daha asla eski gücünü toplayamamıştır. Toparlanamama durumu Puvatsa Savaşı sırasında çok ağır kayıplar veren Frank komutan Charles Martel ve Charles Martel'in ordusu için de geçerli olmuştur.

PUVATYA SAVAŞI NEDENLERİ

Puvatya Savaşı'nın en büyük nedenlerinden biri Endülüs Emevi Devleti'nin islam dinini yaymak istemesidir. Emevi Devleti yıkıldıktan sonra Emevi halkı; İber Yarımadası'na göçmüş ve burada Endülüs Emevi Devleti'ni kurmuştur. Bu devletin kurulmasından sonra İspanya halkı, Kral Rodrigo'nun zulmüne dayanamamış ve müslüman halktan yardım istemiştir.

Bu istek üzerine Emevi ordusu İspanya'ya girmiş ve İspanya'yı fethetmiştir. İspanya'nın fethinden sonra daha fazla yayılabilmek için Fransa'yı ele geçimek isteyen Emevi ordusu, Puvatya'da Frank ordusu ile karşılaşmış ve burada Frank ordusu tarafından bozguna uğratılmıştır.

PUVATYA SAVAŞI SONUÇLARI

Puvatya Savaşları'nın sonuçları hem İslam hem de Avrupa tarihinde büyük yankı uyandırmıştır. Puvatya Savaşı'nın sonucunda Avrupa'nın kültürel ve siyasi değişime uğrarken İslam dünyası ise Avrupa'nın üzerinden hilafet merkezine ulaşma girişiminde başarısız olmuştur.

Puvatya Savaşı, Müslüman halkın kuzeye doğru yaptığı seferleri yavaşlatmış ve Batı yolundan İstanbul'a kadar ulaşma ideallerinden vazgeçmelerine neden olmuştur.